Sommerein besteht „heißen“ Charaktertest

Eine Hitzeschlacht war vorprogrammiert: Der SV Zwölfaxing empfing den SC Sommerein zur sonntäglichen Mittagszeit. „Als ich die LED-Flutlichtanlage gesehen habe, hat mich die Ankickzeit schon gewundert“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Nachsatz: „Hunger auf Schnitzel gibt es bei diesen Backofen-Temperaturen wohl nicht.“ Dazu sprach auch die Personalsituation gegen die Sommereiner. Michael Nikolic war privat verhindert, Manuel Gotschy verletzt, auch Christian Hums konnte noch nicht auflaufen. Der vierte Fehlende im Quartett war Martin Zlatohlavy, der bei einer Familienfeier weilte. „Aber ich bin wirklich froh, dass unsere Mannschaft diesen Charakter-Test bestanden hat. Wir haben sehr stark begonnen und unsere Möglichkeiten eiskalt ausgenutzt“, so Gotschy.

Zwölfaxing wurde förmlich überrollt

Der SV Zwölfaxing wurde förmlich überrollt. Zur Pause stand es 6:1 für die Gäste. „Ich wiß nicht, ob es dieses Ergebnis zur Pause schon mal gegeben hat“, so Gotschy. Nach dem Seitenwechsel schaltete die Neumann-Elf das Schonprogramm ein. Dennoch zollten die heißen Temperaturen ihren Tribut: „Alexander Koller hat nach dem Spiel über entsprechende Hitze-Symptome geklagt“, so Gotschy. Die Flamingos konnten zwar mit der besten Aufstellung starten, aber: „Das war ein Lehrspiel für uns. Da ist eine ersatzgeschwächte Top-Mannschaft auf ein 2. Klasse-Team getroffen“, so SV-Coach Thomas Khopp.