Schiedsrichter fiel verletzt aus

Die Matchuhr zeigte 70 Minuten. Der Spielstand. 4:1 für den Gastgeber. Dann war Schluss. Zumindest für Schiedsrichter Muslii Jetmir. Der Referee zog sich bei einem schnellen Schritt eine Muskelverletzung zu und konnte nicht weitermachen. „Wir haben dann das gemacht, was das Procedere für diesen Fall vorsieht“, so Wienerwalds Coach Andreas Fischer. Am Platz wurde ein Verbandsschiedsrichter gesucht, aber keiner gefunden.

Jugendleiter pfeift statt Verbandsschiri

„Unser Jugendleiter hat dann die Begegnung zu Ende gepfiffen, weil Schwadorf auf ein Losentscheid verzichtet.“ Für Schwadorfs Coach Rene Jörg war das aber kein Grund für das Debakel. „Dass der Schiedsrichter weg war, hat keinen Einfluss auf das Ergebnis gehabt. Da ist schon 4:1 gestanden. Schuld an der Niederlage haben nur wir. Dabei haben wir uns regelrecht abschießen lassen. Das war ein Wahnsinn.“

ASK kassiert acht Tore in einer Spielhälfte

Die genauen Folgen nach dem Debakel seien noch nicht absehbar. „Jetzt müssen wir diese Niederlage erst sacken lassen. Gesprächsbedarf gibt es genug. Dass wir so eine Partie nach einem 1:0-Pausenstand auf diese Weise abschenken, das hat es sicher noch nicht gegeben.“ Dabei fordert Jörg eine Reaktion in der kommenden Partie gegen Breitenfurt. „Die Aufgabe wird nicht einfach, aber wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bringen.“