Schuster geht ohne großen Wirbel

Aus. Schluss. Vorbei. Beim SC Wolfsthal geht der Meister-Trainer von der Kommandobrücke. „Ich bin leise gekommen und gehe nun auch leise“, so Franz Schuster. Seit 2019 ist Schuster Dirigent beim SC Wolfsthal, führte den Verein in die 1. Klasse Ost. Doch nun zog der UEFA-A-Lizenz-Trainer die Reißleine.

Schuster: „Ich habe alles für eine Trendumkehr probiert.“

„Ich habe eigentlich alles probiert. Wir haben in den letzten Wochen alles unternommen, um eine Trendumkehr einzuleiten. Es hat nicht funktioniert, deshalb gilt es Platz zu machen“, so Schuster, der „ohne Wirbel gehen will.“ Schuster: „Es ist vieles gegen uns gelaufen, der Verein kann jetzt einen neuen Impuls setzen.“ Der Abschied geschieht im Einvernehmen mit den Vereinsverantwortlichen: „Wir hätten Franz weiter gerne in irgendeiner Form im Club eingebunden. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann, der Verein ist ihm zu großen Dank verpflichtet“, so Sektionsleiter Andreas Leitner.

Neuer Trainer soll bis Ende November kommen

Leitner selbst werde sich nach dem Sieg gegen die SVg Guntramsdorf ein weiteres Mal auf die Linie stellen. „Bis Ende November wollen wir aber einen neuen Trainer präsentieren. Wir haben noch keinen Streß.“ Die Kandidaten-Liste ist in jedem Fall lang. Das Ziel ist dabei fix eingeloggt: „Wir wollen die Klasse in jedem Fall halten und auch in der nächsten Saison in der 1. Klasse Ost auflaufen“, so Leitner.