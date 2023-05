Schwadorf: Coach Irsigler zog Reißleine

Paukenschlag beim ASK Schwadorf. Coach Thomas Irsigler wirft nach dem 1:7-Debakel überraschend das Handtuch. „Ich kann nach so einer Arbeitsverweigerung nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich bin der Trainer und übernehme die volle Verantwortung dafür. Das war heute wieder ein Rückschritt nach den jüngsten Erfolgen. Wir sind wieder komplett am Boden angekommen“, so Irsigler. Nachsatz: „Ich bin Trainer und kein Sesselkleber. Wenn ich nicht mehr weiterhelfen und eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann, dann muss ich einen Schlussstrich ziehen.“ Dabei hatte sich Schwadorf nach Siegen gegen Velm und Kleinneusiedl beinahe schon ein Liga-Ticket für die 1. Klasse Ost gesichert. „Ich glaube nach wie vor, dass es Schwadorf schafft. Es wird noch ein oder zwei Siege nötig sein. Vielleicht schafft es der Neue nochmals, Feuer hineinzubekommen. Ich drücke in jedem Fall die Daumen, dass es klappt.“

ASK Schwadorf ist im puren Abstiegskampf

Für Irsigler waren es harte Wochen, „die viel Nerven gekostet haben.“ Aber: „Der neue Trainer steht nicht mit dem Rücken zur Wand.“ Für den Herz und die Seele des ASK Schwadorf, Obmann Robert Munjak, kam der Rückzug überraschend. „Das Timing war nicht besonders, aber ich muss das jetzt so hinnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass Thomas weitermacht. Er hat aber in den letzten Wochen schon des Öfteren mit der Situation gehadert. Trotzdem bitter für uns.“ Den ersten Feuerwehrmann soll Sohn Rene Jörg machen. „Er wird in der Übergangszeit der Spielertrainer sein.“ Wie schnell eine andere Lösung installiert ist, bleibt offen. Munjak selbst kehrt nicht an die Linie zurück. „Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich dieses Mal nicht selbst interimistisch auf die Bank setzen“, so Obmann Munjak abschließend.