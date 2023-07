Schwadorf und Götzendorf: Coaches bleiben

Der Feuerwehrmann bleibt an Deck. Rene Jörg wird auch in der nächsten Saison den ASK coachen. „Bis zum Winter haben wir das einmal so festgesetzt“, so der Spieler-Trainer, der Thomas Irsigler für die letzten Saison-Runden beerbte. Das Schwadorfer Urgestein coachte die Elf in sechs Partien und holte gleich 13 Punkte. Die Jörg-Tabelle weist den ASK nicht umsonst auf Platz zwei aus. „Wir werden versuchen, dass wir den Großteil der Mannschaft zusammenhalten“, so Jörg. Dennoch gäbe es Handlungsbedarf: Denn Mathias Kreuzer wird mit seiner Kreuzbandverletzung lange ausfallen. „Da müssen wir natürlich am Transfermarkt aktiv werden.“

Dimic wird ebenfalls weiter coachen

Ein weiterer Feuerwehrmann bekommt eine Verlängerung des Einsatzbefehls. Dragan Dimic wird die Oranjezz Götzendorf auch in der nächsten Saison coachen. „Die Lösung hat sich bewährt, Dragan hat einen Draht zur Mannschaft gefunden. Seine Handschrift war in den letzten Spielen bereits spürbar“, so Obmann Thomas Siegl. Dimic wird dabei einerseits auf der Linie stehen, wird aber, wenn Not am Mann ist, auch nochmals das Leibchen überziehen. „Ich denke, dass er es hier sehr gut versteht, die Notwendigkeit abzuschätzen. In der abgelaufenen Saison hat er es vorgezogen, Junge einzutauschen, und es hat genauso gut funktioniert“, so Siegl. Dabei hing Dimics Spielerkarriere zuletzt an einem dünnen Faden. „Er hatte immer wieder mit Rückenproblemen zu tun, umso mehr freut es uns, dass er sich zurückkämpfen konnte.“