Schwadorf will den nächsten Sieg

Sie konnten zuletzt mit zwei Siegen in Folge brillieren: ASK Schwadorf. Damit katapultierte sich die Mannschaft von Coach Thomas Irsigler wieder zurück ins Geschehen. Jetzt geht es zum Auswärtsmatch nach Bruck, wo der ASK natürlich den nächsten Schritt nach vorne machen will.

Im Tabellenkeller muss Kleinneusiedl endlich punkten. Die Wölfe haben aber eine schwierige Aufgabe vor der Brust und duellieren sich mit Sommerein. Die Velmer wiederum müssen nach Göttlesbrunn, um weitere Punkte zu hamstern. Die Haslauer stehen in Perchtoldsdorf auf der Matte und hoffen ebenso auf Punktezuwachs.

Verfolger möchten Boden gutmachen

Nachdem Himberg diese Runde spielfrei ist, kann Verfolger Wolfsthal wieder an Boden gut machen. Der Aufsteiger hat Traiskirchen II zu Gast und möchte natürlich voll anschreiben. Breitenfurt, der aktuell Tabellenzweite, hat da eine schwerere Aufgabe zu bestehen. Denn der SK muss bei den Sportfreunden Berg sein Bestes geben.