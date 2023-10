Sieben Tore, eine Rote: Liga-Größen geigen auf

Es war das Spiel zum Zunge schnalzen. Das Spitzenspiel, das sich dieses Prädikat auch verdiente. Ein Fußballspiel-Level, das sicher macht: Meister wird heuer nur einer dieser beiden Vereine. Wienerwald oder Breitenfurt. Der erste Punktesieg ging dabei an den SV. Die Wienerwalder prolongierten ihren Traumstart, sind mittlerweile acht Runden in Folge ungeschlagen. „Ich habe schon vor der Begegnung gesagt, dass die Partie noch nichts vorentscheiden wird, ganz egal wie sie ausgeht“, so Wienerwalds Coach Andreas Fischer. Und dennoch war der Trainer von den 95 Minuten überwältigt. „Das ist eine Partie, an die du dich dein ganzes Leben erinnerst.“ Die Begegnung war an Dramatik nicht zu überbieten. Breitenfurts wuchtig intensiver Start mit Wienerwalds kaltschnäuziger Führung, der vermeintliche 2:0-Nackenschlag von Flo Wirth, ehe die Gäste mit Treffern in den Minuten 45, 45+1 und 46 die Partie völlig drehten.

3:3-Ausgleich bringt Breitenfurt ins Wanken

Das Momentum auf Seiten der Gäste, Fortuna mit einem Einsehen für die Gastgeber: Schalmoser mit dem Kopfball-Abstauber, der Breitenfurt ins Wanken brachte. „Da hat sich die Begegnung für uns ins Negative gekippt“, so die Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch. Der endgültige Knackpunkt nur Minuten später: Nach einem hohen Ball, kollidiert Igor Handzic mit SV-Sturmtanks, die freie Kugel hämmert Bastian Kleindienst Richtung Tor, Nicola Magdelinic gibt den Torwart und fliegt mit der Roten Karte vom Feld. „Das war eine bittere Schiri-Leistung. Das war ein Foul an unserem Goalie“, so das SK-Trainergespann. Nachsatz: „Wienerwald hat danach nur mehr verteidigt. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Aber: Die Hausherren waren effektiver. Wir können stolz auf dieses Team sein.“