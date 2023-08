Testkracher für Breitenfurt

Der SK Breitenfurt holt sich einen Test-Kapazunder nach dem nächsten. Gegen Gablitz konnte die vom Christoph Walch und Mario Hochgerner gecoachte Elf bereits ein 2:2 erringen, gegen Gebietsligisten Berndorf setzte es eine 2:4-Niederlage.

„Wir waren trotzdem wirklich happy mit dem Test. Wir sind zwei Mal in Führung gegangen und haben sogar einen Elfer verschossen. Berndorf war aktuell einfach noch zielstrebiger und einen Schritt weiter wie wir. Aber das war schon eine ordentliche Testpartie für beide“, so Hochgerner. Dabei ist das Ergebnis für Breitenfurt umso aussagekräftiger, denn: „Es haben uns noch fünf, sechs Spieler gefehlt.“ So war Keeper Igor Handzic nicht dabei, auch Oliver Beer, Mathias Kunauer und Maximilian Ljubinkovic mussten passen. Ebenfalls nicht in der Start-Elf: Die echten Sorgen-Kinder. Rajner Filipovic ist nach einem Schlag, den er sich gegen Gablitz zugezogen hat, außer Gefecht. Marcel Habersam kann auch noch nicht in Vollbelastung gehen. „Wir hoffen, dass wir sie bis zur Meisterschaft fit bekommen.“