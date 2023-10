Paukenschlag beim SV Zwölfaxing. Caoch Thomas Khopp wirft das Handtuch. „Es geht einfach nicht mehr. Die Fußball-Welt ist ingesamt nichts mehr für mich“, so Khopp in einem ersten Statement. Das habe nichts mit dem Verein SV Zwölfaxing zu tun. „Hier sind Leute, die noch das Herz am richtigen Fleck haben“, so Khopp. Nachsatz: „Im Fußball regieren ansonsten Geld, Frisuren, Schuhe und sind Menschen am Werk, die schlecht für den Sport sind.“

Thomas Khopp: „Spiele jetzt lieber Golf!“

Khopp sei mit sich „im Reinen.“ „Ich suche mir jetzt ein anderes Hobby. Vielleicht Golf?“ Dass auch die Schreiduelle mit SVg Guntramsdorf-Coach Martin Hareter zu seiner Entscheidung beigetragen haben. „Nein. Aber es war wieder exemplarisch, wie unterschiedlicher Meinung für eindeutige Begebenheiten man sein kann.“ Auch die Diskussion mit Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Beobachter ist er leid. „Ich bin emotional, zucke aus, aber werde sicher nicht beleidigend. Trotzdem hören Verantwortlichen Dinge, die ich nie gesagt habe. So etwas will ich nicht mehr.“ Die Tür sei geschlossen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf den Platz zurückkehre.“

Überrascht reagierte Obmann Josef Adler. „Die Entscheidung kam unerwartet.“ Dennoch holt Adler einen Plan B aus der Schublade. „Wir haben jetzt rasch eine interne Lösung gesucht und gefunden.“ Der langjährige Zwölfaxing Reserve-Trainer Harald Geistlinger springt ein und wird die Flamingos bis zum Winter übernehmen. „Dann werden wir nochmals das Gespräch suchen. Harald hat in jedem Fall mein vollstes Vertrauen.“