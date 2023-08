Torjäger will die Schale

Er war eine der heißesten Transferaktien in dieser Wechsel-Periode: Manuel Brunnthaler. Der Offensiv-Motor, Torschütze vom Dienst und Kilometerfresser wurde von vielen Vereinen umworben. Am Ende fiel seine Wahl auf den SC Göttlesbrunn. „Es stimmt. Ich hatte einige Anrufe und Anfragen. Am Ende habe ich mich für den SC Göttlesbrunn entschieden, weil ich den Club kenne und das Umfeld schätze.“ Finanzielle Faktoren waren es nicht, die für den 1. Klasse Ost-Verein sprachen, wohl aber die Mannschaftskollegen. „Natürlich freue ich mich, dass einige Brucker Mannschaftskameraden mitgewechselt.“

Brunnthaler trifft auf viele bekannte Gesichter

Mit Tobias Puchinger hat der Mittelfeld-Motor schon beim ASK/BSC perfekt harmoniert. „Das ist der technisch beste Spieler der Liga.“ Doch auch auf den Abräumer und Spielzerstörer Florian Thome freut sich Brunnthaler genauso, wie auf Johannes „Joschi“ Weber. „Über die Qualitäten von einem Mathias Almstädter brauchen wir auch nicht reden und auch nicht über die Potenziale von einem Bernhard Nemeth oder einem Franz Schwarz. Wir sind richtig gut aufgestellt.“ Dazu freut sich Brunnthaler auch auf Raffael Förster. „Ein guter Freund von mir.“ Die Arbeit von Elvir Ibrahimovic kennt der Goalgetter nur allzu gut. „Ich bin froh, dass ich jetzt wieder nur Spieler bin und mich nicht mehr um Trainingsgestaltung kümmern muss. Dazu haben wir hier 30 Mann am Platz, in Bruck waren es zuletzt vielleicht nur mehr zehn.“ Die Freude am Fußball ist also zurück. Die Ziele? „Also ich persönlich nehme mir den Meistertitel vor. Das wird schwer, aber da rede ich von meinem persönlichen Ziel.“ Eine fixe Tor-Anzahl nimmt sich Brunnthaler dagegen nicht vor.