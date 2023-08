Ur-Abräumer geht in die „Pension“

Er ist die Lebensversicherung des SC Sommerein. Die Konstante in der Abwehr. Die Umsicht in Person: Martin Zlatohlavy geht in seine letzte Saison. Zehn Jahre lang war er der Abräumer in der Hintermannschaft. „Er war damals ein Goldgriff. Dabei hatten wir ihn gar nicht am Schirm. Er kam mit unserem damaligen Legionär mit und wollte nur mittrainieren“, erinnert sich Obmann Franz Gotschy zurück. Aus dem Schnell-Transfer wurde eine Langfrist-Ehe. Denn: Zlatohlavy ließ alle folgende Angebote unbeantwortet. „Obwohl sie bis zur Landesliga hinauf reichten.“

Zlatohlavy: „Habe mich hier immer wohl gefühlt.“

Zlatohlavy: „Ich habe mich in Sommerein vom ersten Tag an wohl gefühlt. Auch nach meiner Bandscheibenverletzung hat sich der Verein um mich gekümmert und immer geholfen auf den Platz zurückzukehren. Mein größter Dank gilt dabei Obmann Franz Gotschy, der Tag und Nacht für dieses Team lebt und ohne den ich die letzten zehn Jahre nicht hier gewesen wäre.“ Denn für den Abwehrrecken zählte das Umfeld mehr, er fühlt sich im familiär geführten SC Sommerein pudelwohl. Der Verein sorgte für die perfekten Rahmenbedingungen. Sommerein schaute genau auf die Bedürfnisse seines Abwehr-Leuchtturms. So fehlte der Abfangjäger auch bei der Wintervorbereitung. „Kunstrasen ist Gift für ihn.“ Für Gotschy ist Zlatohlavy in jedem Fall ein Vorbild und eine Identifikationsfigur für die Mannschaft und für die Fans. Emotionale Momente gab es im letzten Jahrzehnt viele, aber: „Der Augenblick als wir mit einem 5:1-Sieg gegen Maria Lanzendorf den Herbstmeister geholt haben, hat sich fest eingebrannt“, so der Vollblut-Verteidiger. In der letzten Saison will Zlatohlavy nochmals angreifen: „Mit etwas Glück wollen wir um den Aufstieg kämpfen.“