Velm sorgt für erste Sensation

Der FSV Velm sorgt für das erste Ausrufezeichen in dieser Saison. Die Gadolla-Elf nimmt dem Titelaspiranten und Heim-Monster Breitenfurt (seit 16 Spielen auf eigener Anlage ungeschlagen) einen Zähler ab. Der FSV Velm ging sogar in Führung und hatte am Ende durch Andreas Riedl sogar den Lucky Punch auf den Beinen. „Wir konnten zwar spielerisch nicht überzeugen, doch einen Punkt beim Meister-Favoriten mitzunehmen, ist eine wirkliche coole Sache“, so Coach Christian Gadolla. Dabei bekam der Matchplan nur in den ersten rund 25 Minuten wirkliche Kratzer.

„Da war Breitenfurt wirklich dynamisch und hätte in dieser Phase auch 2:0 führen können.“ Doch Velm überstand die Drangphase, schlug im Konter zu und hatte am Ende auch mit einer System-Umstellung das letzte Ass im Ärmel. Mit der Viererkette nahm Velm Breitenfurt Fahrt aus dem Offensiv-Spiel. „Es ist ein Reifeprozess in der Mannschaft erkennbar. Das Team ist in den letzten acht Monaten gewachsen, hat taktisch dazugelernt. So war es auch möglich, in der Pause diese Umstellung ohne Probleme durchzuführen.“ Auch körperlich konnte Velm überzeugen. „Wir haben uns wirklich tapfer geschlagen. Ein Tor darf man gegen Breitenfurt durchaus bekommen.“

Darüber hinaus hatte Gadolla seinen Kader nicht komplett ausschöpfen können. Franz Griesmüller leidet weiter an den Folgen seines Muskelfaserrisses. „Er hat aber zumindest mit einem Lauftraining begonnen. Er wird aber schon noch ein Monat brauchen, um einsatzfähig zu sein.“ Auch Musa Kocas steht auf der Verletztenliste, neuerdings auch Marc Munterl. „Bei ihm hat es gegen den SK Breitenfurt in den Schlussmintuen im Oberschenkel gezwickt. Er ist für die kommeden Aufgaben fraglich“, so Gadolla abschließend.