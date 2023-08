Höflein will weiße Weste behalten

SC Sommerein - SC Höflein, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Höflein startet famos in die 1. Klasse Ost-Saison. „Wir sind in der Liga angekommen“, hielt Coach Karl Prügger fest. Drei Spiele. Drei Siege. Auch gegen Sommerein will Höflein seine weiße Weste behalten. „Ich erwarte mir eine sehr offene Partie und einen offensiv sehr starken Gegner“, so Prügger. Auch Sommerein verteilt Vorschusslorbeeren: „Das wird ein ganz schwerer Brocken“, so Obmann Franz Gotschy. Während der Aufsteiger komplett ist, sind beim SC hinter einigen Einsätzen Fragezeichen. Michael Nikolic kommt kurzfristig aus dem Urlaub zurück. Manuel Gotschy ist nach seiner Verletzung ebenfalls noch fraglich. Christian Hums steht ebenso nicht zur Verfügung.

SC Göttlesbrunn - SVg Guntramsdorf, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Göttlesbrunn ist weiter ungeschlagen. Dabei fehlten gegen den USC gleich fünf Kicker. „Gegen Guntramsdorf sind wir nahezu alle Mann an Bord“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Der Respekt gegenüber den Absteiger ist groß. „Guntramsdorf ist eine Unbekannte, aber es wird alles andere als ein Spaziergang.“ Für SVg-Coach Martin Hareter wartet ein echter Prüfstein. „Das wird eine interssante Partie. Göttlesbrunn ist einer der Top-Clubs der Liga.“ Die Begegnung gab es erst drei Mal: Göttlesbrunn und Guntramsdorf gewannen dabei ihre Heimspiele, dazu gab es ein Remis.

SF Berg - SC Wolfsthal, Samstag 17 Uhr: Derbytime in Berg. Es wartet ein echtes Lokalrivalen-Duell. „In so einem Spiel ist alles möglich. Die Siegchance ist 50:50“, so Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth. Der angeschlagene Christian Stekovics will unbedingt spielen, für Manfred Wagner und Mario Kriszta kommt die Partie zu früh. Wolfsthal ist krottenschlecht in die Saison gestartet, konnte noch nicht anschreiben. „Eines unserer Worst-Case-Szenarien ist eingetreten“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster. Nachsatz: „Ich erwarte mir eine rassige Partie und eine 3:2-Sieg für uns.“

SK Breitenfurt - Oranjezz Götzendorf, Samstag 17 Uhr: „Wir erwarten uns eine Leistungssteigerung gegen Götzendorf“, so die Trainer Mario Hochgerner und Christopher Walch. Breitenfurt kam schwer in die Gänge, hält mittlerweile aber bei vier Punkten. „Das ist zumindest eine Schadensbegrenzung.“ Max Ljubinkovic wird gesperrt die Partie nicht in Angriff nehmen können, ansonsten sind alle Mann an Bord. Bei Götzendorf wird in dieser Saison konsequent der junge Weg bestritten. Die Bilanz spricht für die Hausherren, die zuhause noch nie gegen Götzendorf verloren haben und seit über einem Jahr auf eigener Anlage ungeschlagen sind.

FCM Traiskirchen II - FSV Velm, Samstag 17 Uhr: Der FCM Traiskirchen II bekam in dieser Saison schon die eine oder andere Lehrstunde erteilt. Gegen den FSV Velm erhoffen sich die Fohlen Punkte. Doch auch die Orangenen wollen wieder anschreiben. „Das ist eine Wundertüte. Eine junge Mannschaft, die sehr schwer einzuschätzen ist“, so Velms Trainer Christian Gadolla. Bei den Gästen sollte Knipser Andreas Riedl wieder fit sein, auch Jakob Hauswirth meldet sich wieder zurück.

SV Wienerwald - USC Perchtoldsdorf, Samstag 18 Uhr: Das zweite große Derby in dieser Runde geht in Sittendorf über die Bühne. „Es ist unser großes Derby. Es gibt einige Anknüpfungspunkte mit Perchtoldsdorf. Die Mannschaften kennen sich. Wer da verliert, kann sich über einige Häme in den Whats-App-Kanälen freuen“, so SV-Coach Andreas Fischer. Für Perchtoldsdorfs Trainer Michael Heim ist Wienerwald in diesem Jahr der große Favorit. „Auf uns wartet eine sehr starke Mannschaft. Das ist ein Team mit enormer Qualität.“ Bitter für den USC: Keeper Markus Denk und Mario Vytesnik sind auf Seiten der Perchtoldsdorfer gesperrt.

ASK Kaltenleutgeben - SV Zwölfaxing, Sonntag 17 Uhr: Der ASK Kaltenleutgeben ist gut in die 1. Klasse-Saison gestartet. Gegen Zwölfaxing hofft Coach Michael Gössinger auf Punktezuwachs. „Wir waren zuletzt nicht gut, zu inkonsequent und zu kompliziert. Das müssen wir ändern.“ Zwölfaxing ging seinerseits gegen Sommerein mit 6:2 k.o. „Wir werden mit einer komplett anderen Aufstellung starten. Wir brauchen ein anderes Gesicht. Aussichtslos ist die Situation gegen Kaltenleutgeben nicht“, so SV-Coach Thomas Khopp.