Werdenich macht Weg frei

Es hat sich in den letzten Wochen bereits angebahnt. Das Ende der Fußball-Ehe zwischen Josef Werdenich und den Oranjezz Götzendorf. Am Mittwoch machten Vereinsvertreter und der Coach nun Nägel mit Köpfen. „Bei fünf Niederlagen in sechs Spielen muss ich mich in Frage stellen. Vor allem die Partie gegen den ASK Schwadorf war mehr als enttäuschend. Ich habe es dem Verein frei gestellt, mit einem neuen Coach weiterzumachen und die Oranjezz haben diese Option auch gezogen“, so Werdenich. Die Hintergründe: Dabei sprach der Trainer von einer stetig wachsenden Unzufriedenheit: „Wir hatten mit einigen Verletzungen zu kämpfen, die Trainingsbeteiligung hat dementsprechend zu wünschen übrig gelassen.“ Werdenich verlässt eine „geile Truppe“Dazu fehlte der letzte Biss. „Das Potenzial der Mannschaft ist vorhanden. Das ist eine geile Truppe. Der Kader ist gut, aber viele konnten ihre Möglichkeiten nicht abrufen.“ Der anvisierte dritte Platz war schnell aus dem Fokus entschwunden. „Wir konnten nach oben wenig ausrichten, nach unten war ebenfalls viel Luft. Da fehlte bei einigen Spielern auch das Ziel.“ Dennoch sprach Werdenich von einer Traurigkeit nach dem Abschied, aber: „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Ich werde weiter Spiele von Götzendorf besuchen.“ Für Obmann Thomas Siegl kam der Abschied plötzlich. „Josef hatte das Gefühl, dass er den Draht zur Mannschaft verloren hat. Dieses Zweifeln hat uns natürlich auch zum Nachdenken gebracht, deshalb haben wir seine Option für einen Neustart auch wahrgenommen.“ Auf der Trainer-Bank wird ab sofort Dragan Dimic Platz nehmen. „Er wird diese Aufgabe für die nächsten drei Spiele übernehmen.“ Und danach? „Es kann sein, dass er auch nächste Saison Trainer in Götzendorf ist, aber hier werden wir noch Gespräche führen.“ Nachsatz: „Die Halbzeitansprache gegen Sommerein muss schon mal gepasst haben.“