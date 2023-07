Wienerwald zündet Transferknaller

Transfer-Feuerwerk beim SV Wienerwald. Die Fischer-Elf lotst gleich vier Kapazunder nach Sittendorf. Ein wahrer Paukenschlag glückte Andreas Fischer dabei mit der Verpflichtung von zwei Landesliga-Kickern. So werden die Brunner Nikolaus Resch und Paul Kozelsky künftig das SV-Leiberl tragen. Dazu wurde Himbergs Meisterkicker Lukas Lichtenstöger engagiert. Das Quartett wird noch vom vielfach umworbenen Super-Talent Florian Wirth vervollständigt, der bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl als Offensiv-Waffe für Furore sorgte.

„Natürlich können wir mit diesem Kader nicht sagen, dass wir ein Mittelfeldplatz anstreben. Wir wollen den Favoriten ärgern“, so Coach Andreas Fischer. Und der heißt für den SV Wienerwald-Trainer klar: „SK Breitenfurt. Sie hatten einen starken Kader und konnten sich mit Zellmann unglaublich verstärken. Wir wollen aber eine gute Rolle spielen.“ Dazu sind bis auf Marco Fischer alle Spieler wieder fit. So ist auch Mathias Hanser am Weg zurück.