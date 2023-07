Wolfsthal hat einen Elfmeter-Killer

Der SC Wolfsthal überrascht den Titelkandidaten Eckartsau am falschen Fuß. „Da ist heute einiges natürlich für uns gelaufen. Das Ergebnis ist nicht überzubewerten, weil der Gegner etwa nicht den Einser-Tormann aufbieten konnte“, so Coach Franz Schuster. Und dennoch: Auf der Habenseite bleibt etwa eine neuerliche Top-Leistung von Keeper Matej Mydla, der beim Stand von 1:1 einen Penalty killte. „Er ist ein guter Rückhalt und hat seine Leistung gebracht.“ Doch auch die anderen Neuzugänge zeigten auf. Erdem Yildirim bezwang den Eckartsauer Schlussmann mit einem Weitschuss aus großer Distanz und auch Rafael Matoschitz knipste für seinen neuen Verein. „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wir sind hier noch im Testbetrieb. Aber der Weg passt.“ Auch die Trainingsbeteiligung sei größer als im letzten Jahr, wo Wolfsthal mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. „Wir haben trotz vieler Urlaube jetzt immer 16 Mann am Platz“, so Schuster.