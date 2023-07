Wolfsthal holt Verstärkungen

Der SC Wolfsthal hat den Trainingsbetrieb bereits aufgenommen. „Wir hatten kalkuliert, dass die Meisterschaft schon am ersten August-Wochenende beginnt. Deshalb haben wir schon früher unseren Trainingsbeginn terminisiert“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster.

Defensiv-Allrounder heuert bei Wölfen an

Dabei kann der SC auch neue Gesichter zum Auftakt begrüßen. So kommen David Mladenovic und Niklas Gfrerer vom ASK/BSC Bruck II zum SC. „Es freut uns natürlich, das wir beide für uns gewinnen konnten“, so Schuster. Ebenfalls neu: Erdem Yildirim, der vom SV Prellenkirchen zum 1. Klasse Ost-Verein stieß.

Moritz Smutek kommt von Hainburg zum SC

Auch Moritz Smutek heuert in Wolfsthal an. „Er will es nun auch in der 1. Klasse wissen.“ Dennoch: Die Suche nach weiteren Kickern geht weiter. „Wir haben noch nicht abgeschlossen.“ Überhaupt, weil der letztjährige Aufsteiger auch Abgänge verzeichnet. Luigi Iacona ist defenitiv weg, Nikolas Stachovic wechselt nach Leopoldsdorf. Gleich nach Saisonende hatten Daniel Wiesinger (Hundsheim) und Miriton Kokollari ihren Abschied verkündet. „Die Stimmung passt. Die Burschen sind sehr motiviert“, gibt Schuster seinen ersten Eindruck wieder.

Schuster: Noch keine Ziele definiert

Auf die Frage nach den Zielen bleibt er aber zurückhaltend. „Der Start wird enorm wichtig sein. Die anderen Mannschaften sind in jedem Fall schwer einzuschätzen. Ich würde mir wenige Prognosen zutrauen.“