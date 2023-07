Wolfsthal: Mydla fürs Tor

Der SC Wolfsthal schaffte es im letzten Moment, noch bekannte Namen aus dem Hut zu zaubern. Mit Niklas Gfrerer kommt auch Mario Schöny vom ASK/BSC Bruck zum SC. Doch Coach Franz Schuster bremst die Euphorie: „Ich bin mit Mario privat befreundet. Er hat lediglich den Pass zu uns gelegt, wir haben überhaupt keine Verpflichtung in irgendeine Richtung definiert. Das wird die Zeit weisen.“ Doch mit Matej Mydla ist eine weitere Transfer-Granate dabei. Denn Mydla kommt von Ostliga-Absteiger Siegendorf, wo er im letzten Spieljahr achtmal zwischen den Pfosten stand. „Seine Qualität war schon in der ersten Testpartie spürbar“, so Schuster. Er soll das Loch nach der Verletzung von Ludovit Micura schließen.