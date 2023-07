Zwölfaxing: Khopp will Liga halten

Alles neu beim SV Zwölfaxing. Neuer Coach, neue Liga, neue Mannschaft. Mit Coach Thomas Khopp wurde ein routinierter 1. Klasse Ost-Trainingsleiter engagiert und auch im Kader wurde ein Schnitt gemacht. „Ich bin noch vor dem Ablauf der Saison vom Obmann angesprochen worden, ob ich bei der Neuaufstellung des Vereins mithelfen möchte. Zwölfaxing wollte sich verjüngen und ich habe hier großes Potenzial gesehen“, so Khopp. Dass dann auch der Aufstieg gelungen ist, sei überraschend gewesen. „Es war nicht damit zu kalkulieren, dass der SC Achau in der letzten Runde wirklich ausschüttet.“ Die Jung-Flamingos gehen in eine schwierige Saison. „Das wird nicht einfach heuer, das wissen wir. Wir haben einige Abgänge zu verzeichnen, müssen eine neue Mannschaft formen und haben viele Kicker dabei, die auch für die 1. Klasse Ost keine Erfahrung mitbringen.“

Das Ziel ist klar eingeloggt: Klassenerhalt

Damit ist das Ziel auch gleich eingeloggt. „Es geht ganz klar um den Klassenerhalt. Wir werden um den Liga-Verbleib kämpfen müssen.“ Wie schwer der Kampf wird, werde sich in den nächsten Wochen zeigen. „Wir müssen erst sehen, wie sich die Mannschaft jetzt findet, dann kann ich mehr über unsere Chancen diesbezüglich sagen.“ Dass die Haudegen wie Marco Lederer, Bernd Kovacs, Nico Hofbauer, Mustafa Cetinyürek oder Ivan Katic den Verein verließen, ist für Khopp kein Problem. „Ich weine keinem eine Träne nach, der den nun beschlossenen Weg nicht mitgehen möchte. Darüber hinaus habe ich klar gemacht, dass wenn ein Routinier und ein Junger die gleiche Leistung bringen, immer der junge Spieler den Vorzug erhalten wird.“ Khopp: „Ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich habe bewiesen, dass ich das Potenzial von Youngsters gut ausschöpfen kann, wir werden alles hineinhauen und top vorbereitet in die Meisterschaft starten.“

Dabei meinte es die Auslosung nicht gut mit dem Aufsteiger. Nach der Wundertüte Traiskirchen II wartet die robuste Berger Elf, ehe der SC Sommerein und Absteiger ASK Kaltenleutgeben warten.