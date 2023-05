Berg bleibt der Favoritenschreck

Berg - Breitenfurt 1:1. Die Sportfreunde Berg nehmen nach Haimberg auch den zweiten Titelaspiranten Breitenfurt Punkte ab. „Unsere Taktik ist voll aufgegangen. Wir wollten kompakt stehen, Breitenfurt kommen lassen und selbst Nadelstiche setzen“, so Bergs Co-Trainer Markus Eisenbarth. Die Gäste versuchten das Spiel zu machen, hatten viel Ballbesitz, aber echte Hochkaräter blieben Mangelware. Die Hausherren wurden minütlich selbstsicherer und waren dem 1:0 nahe. Bei der größten Chancen von Chrstian Stekovics packte Breitenfurts Keeper Igor Handzic aber eine Super-Fußparade aus. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte Stekovics aber dennoch für Jubel beim Gastgeber als er nach einem Getümmel die Kugel mit der Ferse an Handzic vorbeibugsierte. „Das war heute nicht unser Spiel. Wir haben offensiv wenig Zugriff bekommen und es war auch keiner da, der sich einmal aus der Distanz ein Herz genommen hat“, so Breitenfurts Trainer Mario Hochgerner und Christopher Walch.

Magdelinic sorgt für Blitz-Ausgleich nach Seitenwechsel

Dennoch glückte den Gästen nach einer Standardsituation der Ausgleich. Nach einer Exel-Hereingabe wuchtete Nicola Magdelinic den Ball mit dem Kopf in die Maschen. „Bis dahin hatte Breitenfurt keine Torchance. Bitter, dass es dann gleich beim ersten Mal mit einem Treffer geklappt hat“, so Eisenbarth. Berg blieb seiner Taktik aber auch in der zweiten Hälfte treu, spielte umsichtig und geordnet. „Wir haben dann aufgemacht, wollten auf die drei Punkte gehen, um weiter Himberg unter Druck zu setzen“, so das SK-Trainerduo unisono. Damit wurden den Hausherren aber viele Räume geschaffen. „Da waren fünf Tausender dabei. Eines hätten wir machen müssen“, so Eisenbarth, der auch die eine oder andere fragwürdige Schiri-Entscheidung sah. Breitenfurt blieb trotz der Schlussoffensive vorne zahm, somit blieb es beim 1:1. „Wir dürfen mit sieben Siegen und einem Remis in den letzten acht Spielen natürlich zufrieden sein. Auch hinsichtlich des Tabellenführers ist nicht viel passiert. Himberg muss einmal umfallen, wir dürfen es nicht und müssen gleichzeitig im Spitzenspiel des SC schlagen.“ Bei Berg spricht man von verlorenen zwei Zählern. „Zum Glück geht es bei uns nicht um die Meisterschaft, sonst würden bei mir bei einer derartig schlechten Chancenverwertung alle Sicherungen durchbrennen“, so Eisenbarth.

06.05.2023 16:30

Statistik:

Berg - Breitenfurt 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (42.) Stekovics, 1:1 (56.) Magdelinic

Karten: Katzler (34., Gelbe Karte Unsportl.), Scavnicky (80., Gelbe Karte Unsportl.), Kapisovsky (49., Gelbe Karte Unsportl.)Handzic (80., Gelbe Karte Kritik), Beer (42., Gelbe Karte Foul)

Berg: Kapisovsky, Bucak, Hraska, Scavnicky, Mayer, Wagner, Kriszta, Stekovics, Lichner, Katzler, Thaller

Breitenfurt: Lassmann (70. Ljubinkovic), Handzic, Reisinger (70. Rumetshofer), Germ, Habersam, Magdelinic, Melcher, Beer (57. Rumetshofer), Filipovic, Hallatschek, Exel (86. Thell)

89 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan