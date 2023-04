Last-Minute-Ausgleich für Wienerwald

Werbung

Berg - Wienerwald 3:3. Die Sportfreunde Berg starteten stark in die Partie. „Wir waren spielbestimmend und haben dann gleich auch das 1:0 gemacht“, so Bergs Co-Trainer Markus Eisenbarth. Danach verpassten die Gastgeber aber auf 2:0 zu stellen. „Stattdessen haben wir ein dummes Tor kassiert“, so Eisenbarth. Ein Freistoß von Sven Fischer aus schlechter Distanz fand den Weg an Freund und Feind vorbei ins Netz. Mit einem 1:1 ging es danach auch in die Kabinen.

Berg geht neuerlich in Führung

Nach dem Seitenwechsel übernahm wieder Berg das Kommando. Das Angriffsfurioso brachte zumindest einen Penalty ein, den Lukas Eisenbarth verwertete. Bei Wienerwald mussten vor allem Standards herhalten. So entstand dann durch Bastian Kleindienst der abermalige Ausgleich. Das 2:2 währte aber nur zwei Minuten, weil Martin Marosi die Berger zum dritten Mal in Führung brachte. „Zum Glück ist uns postwendend die neuerliche Führung geglückt“, so Eisenbarth. Zum dritten Mal musste die Fischer-Elf einem Rückstand hinterherlaufen. „Berg hat ihre wenigen Chancen gemacht, wir hatten in jeder Hälfte drei bis vier gute Chancen“, ärgerte sich Wienerwald-Trainer Andreas Fischer.

Schalmoser rettet Wienerwald

Doch zum dritten Mal trug das Früchte, das allerdings denkbar spät. 93 Minute: Ein Freistoß geht in die Mauer, ein weiterer Schuss wird geblockt, fällt aber Dominik Schalmoser vor die Beine, der die Kugel nur mehr ins Tor schieben muss - 3:3! „Wenn man in der letzten Minute noch den Ausgleich macht, muss man zufrieden sein. Von den Chancen her waren es aber zwei verlorene Punkte“, knurrte Fischer. Auch für Markus Eisenbarth war es ein glanzloser Punkt. „Das waren verlorene Zähler für uns. Wir waren die bessere Mannschaft, aber leider wollten wir in der letzten Minute diese Situation noch spielerisch lösen. Wir hätten den Ball lieber nach Pama ausputzen sollen“, so Eisenbarth.

Statistik:

Berg - Wienerwald 3:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Scavnicky, 1:1 (41., Freistoß) Fischer, 2:1 (62., Elfmeter) Eisenbarth, 2:2 (70.) Kleindienst, 3:2 (72.) Marosi, 3:3 (90+3.) Schalmoser

Karten: Wagner (75., Gelbe Karte Unsportl.), Marosi (28., Gelbe Karte Kritik), Eisenbarth (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Eisenbarth (34., Gelbe Karte Kritik)Stroncer (40., Gelbe Karte Unsportl.), Schäfers (60., Gelbe Karte Unsportl.)

Berg: Lichner, Katzler, Eisenbarth Lukas, Bucak, Thaller, Wagner, Scavnicky, Hraska, Eisenbarth Markus, Marosi, Neufelner Sebastian

Wienerwald: Herzog, Liptak, Abfalter (65. Kleindienst), Byslovsky, Fischer, Pitsch Florian (81. Stigler), Schäfers, Schalmoser, Ertl, Pitsch Phillip, Stroncer (85. Fröschl)

123 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Kirschner