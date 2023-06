Breitenfurts Saison überstrahlt fast alles

USC Perchtoldsdorf

Der USC Perchtoldsdorf schließt die Saison auf Tabellenplatz sechs ab. „Wir haben heuer viel Licht, aber auch viel Schatten gesehen“, ist Coach Michael Heim nicht hundertprozentig zufrieden, „Es hätte ein besserer Tabellenplatz sein müssen, wir haben viele unnötige Punkte liegen gelassen.“ Unerfahrenheit habe Zähler gekostet. Dazu zeigte der USC innerhalb von 90 Minuten zwei Gesichter. Bestes Beispiel: Sommerein. Wo 45 Minuten lang alles nach einem USC-Dreier aussah, in den zweiten 45 Minuten nichts mehr funktionierte. Nach Rang neun in der Hinrunde sei das Ergebnis am Ende „versöhnlich.“ Positiv merkt Heim die Entwicklung der jungen Spieler an. „Wir konnten einigen U18-Spielern Kampfmannschaftsluft schnuppern lassen“, so Heim.

SV Wienerwald

Der SV Wienerwald ging schlussendlich als Neunter ins Ziel. „Wir waren schon mit dem Herbst nicht zufrieden, weil wir uns einen Riesen-Abstand zur Spitze eingehandelt haben. Im Frühjahr ist es aber nicht besser geworden“, so Coach Andreas Fischer. Dabei meinte es vor allem der Verletzungsteufel gar nicht gut mit dem SV. Der traurige Höhepunkt: Der Hubschrauber-Abtransport von Marvin Aschinger im Spiel gegen den FSV Velm. „Wir hatten sehr viele Ausfälle, erst am Ende der Saison hat sich die Lage verbessert. Dabei ortet Fischer generell Schwierigkeiten in der Offensive und wenige Reaktionsmöglichkeiten von der Bank. Dort wolle der SV auch für die nächste Saison ansetzen. „Wir brauchen dringend eine Kaderverbreitung“, stellt Fischer fest.

SK Breitenfurt

Der SK Breitenfurt lieferte eine Traum-Saison ab. Die beiden Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch formten eine junge, hungrige Truppe, die äußerst modernen Fußball spielte. Dabei konnte das Trainer-Duo auf ihre kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre bauen und überzeugte mit einer Mannschaft, die Willen und Einsatzfreude verkörperte. Dementsprechend wurden nahezu alle Ziele erreicht. Der SK Breitenfurt holte sich den Sieg in der Rückrunden-Tabelle, Marcel Habersam setzte sich die Torschützenkrone auf. Dazu wurde Breitenfurt zur Heimfestung: Der SK verlor auf eigener Anlage kein einziges Mal. „Wir sind leider einen Punkt hinter Himberg geblieben, aber wir sind natürlich super happy mit der Saison und stolz auf die Mannschaft“, so das Duo.