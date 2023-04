Breitenfurt lässt Bruck II keine Chance

Breitenfurt - Bruck II 3:0. „Wir waren heute einfach vorne ideenlos und haben einfach nicht die richtigen Mitteln gefunden. Der Boden war seifig, tief, eigentlich ein Eislaufplatz. Da hat Breitenfurt mit hohen Bällen einfach besser ausgeschaut. Fußballspielen war hier nur schlecht möglich“, so Bruck II-Kapitän Manuel Brunnthaler. Immer wieder kamen die Hausherren gefährlich vor das Gäste-Tor, immer wieder wurde die hochstehende Abwehr der Brucker mit langen Bällen unter Druck gesetzt. „Zwei dieser Tore konnten wir auch in Tore ummünzen“, erklären Breitenfurts Trainer Christopher Walch und Mario Hochgerner unisono. Zwei Mal trug sich Marcel Habersam in die Torschützenliste ein.

Joker sticht in der Schlussminute

Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielverlauf nicht. Bruck II lieferte offensiv wenig geradliniges, Breitenfurt war gefährlicher. Doch ein Hallatschek-Versuch blieb ohne Ausbeute und auch ein Habersam-Kopfball brachte keine Bewegung auf die Anzeigetafel. Schlussendlich fixierte Joker Ljubinkovic den Endstand von 3:0. „Leider haben wir viele Chancen hier nicht wirklich fertig gespielt“, so das Breitenfurter Trainer-Duo.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Breitenfurt - Bruck / L. II 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (18.) Habersam, 2:0 (44.) Habersam, 3:0 (91.) Ljubinkovic

Karten: Exel (55., Gelbe Karte Unsportl.), Germ (25., Gelbe Karte Foul)Jerkovic (HZ., Gelbe Karte Kritik), Nemeth (56., Gelbe Karte Foul), May (37., Gelbe Karte Foul), Travnicek (77., Gelbe Karte Unsportl.)

Breitenfurt: Exel (65. Rumetshofer), Hallatschek (65. Ljubinkovic), Germ Michael, Beer (57. Reisinger), Melcher, Magdelinic, Rumetshofer Florian (57. Lassmann), Habersam (78. Dürrer), Filipovic, Handzic, Germ Florian

Bruck / L. II: Puchinger Tobias, Travnicek, Gfrerer, Nemeth (57. Macho), Weinhandl, Puchinger Florian, Mladenovic (81. Dürr), May (62. Schekulin), Belak, Brunnthaler, Eichler

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Strobl