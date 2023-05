Breitenfurts Weste bleibt weiter weiß

Breitenfurt - Göttlesbrunn 2:0. „Breitenfurt hat einfach einen Lauf. Wir haben die Chancen nicht genutzt, die Hausherren waren da wesentlich effektiver“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Dabei hatte die Ibrahimovic-Elf vor allem in den ersten 45 Minuten ihre Klasse bewiesen, doch in Igor Handzic ihren Meister gefunden. Der Ex-Götzendorfer zauberte erst einen Haider-Freistoß aus dem Kreuzeck und war kurz darauf auch bei einem Almstädter-Abschluss der Sieger. „In der ersten Hälfte war den Jungs anzumerken, dass es das zweite Spiel innerhalb von 48 Stunden war. Wir haben auch nur wenige Möglichkeiten kreieren können. Nach dem Seitenwechsel waren wir deutlich spritziger“, so Breitenfurts Trainer-Duo Christopher Walch und Mario Hochgerner unisono.

Breitenfurt nach Seitenwechsel dominant

Nach dem Seitenwechsel klopften die Hausherren aber schon nach wenigen Spielsekunden mit der ersten Großchance an. Wenige Minuten später sorgte Nicola Magdelinic mit einem Kopfball für Bewegung auf der Anzeigetafel. Göttlesbrunn musste jetzt stärker herausrücken, die Räume nutzten aber die Gastgeber. 20 Minuten vor dem Ende machte Breitenfurt den Sack zu. Marcel Habersam verwandelte einen Elfer ohne Probleme zum 2:0. Kurz darauf hätte auch für Göttlesbrunn ein Elferpfiff erfolgen können, dieses Mal blieb aber die Pfeife stumm. „Nach der zweiten Hälfte muss man sagen, dass der Sieg für den SK verdient war. Wir haben zu wenige Chancen herausgearbeitet“, so Urspung. Für Walch und Hochgerner war es ebenfalls ein verdienter Erfolg. „Es war ein klassisches Arbeitssieg.“

01.05.2023 16:30

Statistik:

Breitenfurt - Göttlesbrunn 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (58.) Magdelinic, 2:0 (70., Elfmeter) Habersam

Karten: Germ (61., Gelbe Karte Foul)Almstädter (70., Gelbe Karte Kritik), Haider (80., Gelbe Karte Unsportl.)

Breitenfurt: Magdelinic, Melcher, Germ Michael, Hallatschek, Rumetshofer Valentin (62. Reisinger), Lassmann (90. Rumetshofer), Ljubinkovic (62. Beer), Habersam (87. Dürrer), Handzic, Exel (90. Filipovic), Germ Florian

Göttlesbrunn: Weber (90. Nemeth), Almstädter, Schmidt, Haider, Köck, Gutschik, Mraz (62. Hofbauer), Schwarz (86. Pompizzi), Pecho, Bohnenstingl, Lukac

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic