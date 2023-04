Breitenfurt weiter „on fire“

Werbung

Breitenfurt - Sommerein 5:1 (1:1). Beim SK Breitenfurt läuft es weiter wie am Schnürchen. In der dritten Frühjahrspartie gab es den dritten vollen Erfolg. Fünfmal schenkten die Hausherren den Gästen aus Sommerein insgesamt ein, dabei verlief das Spiel nicht durchwegs so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Denn nachdem die Breitenfurter früh durch Rafael Reisinger (8.) in Führung gingen, störte ein Kontertor der Gäste in Person von Manuel Gotschy (12.) den Spielfluss der Gastgeber. „Wir waren dann erste Halbzeit nicht ganz bei der Sache“, sprach Breitenfurt-Coach Mario Hochgerner vor allem das Zweikampfverhalten an. Das Trainerteam Hochgerner/Walch sah sich dazu gezwungen, in der Pause etwas umzustellen - was auch fruchtete.

Handzic hält Elfer, Breitenfurt zieht davon

Denn Breitenfurt kam gut aus der Pause, Michael Germ (57.) stellte mit seinem Treffer den alten Vorsprung wieder her. Danach war der Breitenfurter-Keeper Igor Handzic gefragt: Nach einem weiten Ball der Sommereiner zeigte Schiedsrichter Halim Redzep nach einer Strafraumszene auf den Punkt. Handzic zeichnete sich jedoch aus, parierte den Elfmeter und gab seiner Truppe damit weiteren Aufwind. „Danach ist es eigentlich nur mehr in eine Richtung gegangen“, sah Walch seine Mannschaft klar im Vorteil. Am Ende wurde es dann auch ergebnismäßig klar: Jakob Rumetshofer schnürte in den letzten Spielminuten noch einen Doppelpack, dazwischen traf auch noch Oliver Beer. „Angesichts des Spielverlaufs sicher zu hoch, wir dürfen da nicht zu viel hineininterpretieren, nehmen das aber gerne mit“, analysierte Hochgerner.

Tore: Heim Oliver Beer (90.), Heim Michael Germ (57.), Heim Rafael Reisinger (8.), Heim Jakob Rumetshofer (84.), Heim Jakob Rumetshofer (90.), Gast Manuel Gotschy (12.)

Breitenfurt: Igor Handzic, Florian Germ, Rafael Reisinger, Paul Exel, Jonathan Hallatschek, Michael Germ, Johannes Melcher, Nicola Magdelinic, Florian Rumetshofer, Marcel Habersam, Rajner Filipovic, Andreas Winterleitner, Markus Lassmann, Valentin Rumetshofer, Jakob Rumetshofer, Oliver Beer, Maximilian Ljubinkovic, Valentin Rumetshofer (HZ. statt Rajner Filipovic), Oliver Beer (61. statt Paul Exel), Markus Lassmann (61. statt Florian Rumetshofer), Maximilian Ljubinkovic (70. statt Jonathan Hallatschek), Jakob Rumetshofer (83. statt Marcel Habersam)

Sommerein: Leo Peter Winkler, Martin Zlatohlavy, Alexander Koller, David Berezny, Manuel Gotschy, Michal Grohol, Gazican Gencer, Patrick Spajic, Michael Nikolic, Tobias Pitschmann, Lukas Keim, Christian Hums, Lorenz Happel, Emanuel Florreither, Patrick Pazderka, Dominik Gotschy, Patrick Pazderka (65. statt Lukas Keim), Emanuel Florreither (73. statt Gazican Gencer)

Karten: Nicola Magdelinic (50. Gelb Foul), Igor Handzic (56. Gelb Kritik), Rafael Reisinger (67. Gelb Unsportl.), Florian Germ (68. Gelb Foul), Michael Nikolic (44. Gelb Unsportl.), Patrick Pazderka (87. Gelb Foul)