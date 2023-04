Bruck II trotzt den Unkenrufen

Werbung

Bruck II - Haslau 3:0. Patrick Wunderbaldinger hatte den ASK/BSC Bruck II in der Rückrunde als Coach begleitet, gegen Haslau saß er nicht mehr auf der Bank und lief auch nicht mehr für die Brucker auf. „Es ist einfach sehr viel passiert. Das geht sich nicht mehr aus. Die Jungen haben aber heute Moral gezeigt.“ Dabei gingen die Hausherren schon nach acht Minuten durch Tobias Puchinger in Führung. Danach war vor allem ein Haslauer im Mittelpunkt: Benjamin Rektor. „Wenn wir ihn nicht gewesen hätten, dann wären wir sicher 7:0 unter gegangen“, so Haslaus Sportlicher Leiter Thomas Frenken.

Puchinger schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel legte Bruck dann weitere Treffer nach. Da traf Puchinger zum zweiten Mal und Manuel Brunnthaler konnte den 3:0-Endstand fixieren. „Das war heute nichts. Das müssen wir abhaken. Bruck war heute deutlich besser“, so Frenken.

22.04.2023 16:00

Statistik:

Bruck / L. II - Haslau 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Puchinger, 2:0 (68.) Puchinger, 3:0 (86.) Brunnthaler

Karten: Gfrerer (55., Gelbe Karte Unsportl.)Tullis (83., Gelbe Karte Unsportl.)

Bruck / L. II: May (86. Schekulin), Eichler, Gfrerer, Gall, Travnicek (86. Puchinger), Nemeth, Brunnthaler, Mladenovic (90. Macho), Puchinger Tobias (89. Dürr), Weinhandl, Belak

Haslau: Peric, Niernberger, Ozogany (HZ. Schneider), Jahoda, Koch, Rektor, Eryilmaz, Spörr (75. Grohs), Szmidt (60. Grohs), Tullis, Hlina

115 Zuschauer, Schiedsrichter: Sezer Uguz