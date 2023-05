Bruck II zerlegt den ASK Schwadorf

Bruck II - Schwadorf 7:1. „Das war heute wieder ein Rückschritt. Nach den zwei wichtigen Siegen gegen Velm und Kleinneusiedl sind wir jetzt wieder am Boden der Realiät“, so ASK-Coach Thomas Irsigler. Und er wird noch deutlicher: „Das war heute eine Arbeitsverweigerung. In so ein Debakel darfst du nicht laufen.“ Bruck II zeigte einmal mehr Moral und profitierte durch die Blitzführung, die Manuel Brunnthaler besorgte. Als Elias Schekulin und nochmals Brunnthaler innerhalb der ersten 20 Minuten trafen, war der Deckel auf der Partie. Tobias Puchinger ließ das 4:0 auf der Anzeigetafel aufblitzen. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte zumindest Franz Kainz per Penalty für den Ehrentreffer.

Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten

Nach dem Seitenwechsel schafften muntere Brucker gegen schwache Schwadorfer innerhalb von sieben Minuten wieder drei Treffer. Danach schalteten die Hausherren zurück und wechselten gleich vier Mann. Der ASK bekam über 90 Minuten keinen Zugriff, bot eine erschreckende Leistung. „Bruck war von Anfang an besser. Unter dem Strich hätte der Sieg auch noch höher ausfallen müssen“, hieß es seitens Brucker Kiebitze.

06.05.2023 16:00

Statistik:

Bruck / L. II - Schwadorf 7:1 (4:1)

Torfolge: 1:0 (4.) Brunnthaler, 2:0 (16.) Schekulin, 3:0 (21.) Brunnthaler, 4:0 (35.) Puchinger, 4:1 (45.) Kainz, 5:1 (47.) Brunnthaler, 6:1 (49.) Puchinger, 7:1 (52.) Puchinger

Karten: Irsigler (37., Gelbe Karte Kritik), Kreuzer (81., Gelbe Karte Kritik), Pavlovic (33., Gelbe Karte Kritik)

Bruck / L. II: Mladenovic (78. Eibler), Weinhandl, Gfrerer (78. Reeh), Puchinger Tobias (78. Dürr), Puchinger Florian, Belak, May, Brunnthaler (68. Macho), Schekulin, Nemeth, Gall

Schwadorf: Kreuzer, Macuzic, Jörg, Pavlovic (79. Balkan), Kainz, Isakovic, Plank (61. Hlavac), Dulda Hüseyin, Güler, Dulda Recep (HZ. Bonco), Tektürk (HZ. Kazar)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu