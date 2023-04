Knappe Pleite für Bruck

Werbung

Bruck II - Traiskirchen 0:1. "Das war heute eine wirkliche Schweinspartie. Eine zerfahrene Begegnung auf einem schwierigen Boden und klar für einen Ostersonntag geschaffen", so Bruck II-Coach Patrick Wunderbaldinger. Echte Tormöglichkeiten blieben auf lange Strecken Mangelware. "Wir sind vorne wenig durchschlagskräftig und auch beim Gegner hat es im Abschluss gemangelt." Dementsprechend entwickelte sich ein Kick ohne Höhepunkt. Der Treffer fiel unglücklich. "Meiner Meinung nach wäre die Kugel gar nicht hineingegangen, aber beim Ausputzversuch hat Stephan May die Kugel in die Maschen gesetzt."

Zurückschlagen konnten die Brucker nicht und auch die Traiskirchner konnten bis zur Schlussphase keine echten Offensiv-Aktionen fabrizieren. Da lag dann auch das 2:0 in der Luft. "Das Maximum, das heute drinnen gewesen wäre, war ein 0:0. Wir sind vorne zu ungefährlich", so Wunderbaldinger. Und seitens Traiskirchen II: "Wir waren dominant, aber es hat ganz oft der letzte Ball gefehlt. Nach der Pause hatten wir zwei Tausender, die wir leider nicht genutzt haben. Nach dem Ausschluss haben wir gemauert. Das ist ein Entwicklungsschritt. Wir mauern, wenn es taktisch erforderlich ist", so Coach Florian Sauer.

09.04.2023 16:00

Statistik:

Bruck / L. II - Traiskirchen FCM II 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33., Eigentor) May

Karten: Wunderbaldinger (89., Gelbe Karte Foul)Sauer (76., Gelbe Karte Kritik), Makic (76., Gelbe Karte Kritik), Ekinci (77., Gelbe Karte Kritik), Darazs (47., Gelbe Karte Unsportl.), Darazs (76., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Tannert (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Petrovic (76., Gelbe Karte Kritik)

Bruck / L. II: Eichler, Gall (77. Dürr), Belak, Nemeth, Wunderbaldinger, Brunnthaler, Gfrerer, Schekulin (53. Reeh), Travnicek, Puchinger (69. Mladenovic), May

Traiskirchen FCM II: Petrovic, Darazs, Ekinci (68. Hysenaj), Tannert, Mihalits, Grubmayr, Sandic (68. Makic), Mijatovic, Anwari, Hamzic (90+3. Frauneder), Elawure

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Kölemen