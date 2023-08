Aufsteiger punktet zum Auftakt voll

Berg - Höflein 3:4. Der SC Höflein setzt nach dem Cup-Spektakel gegen Ebreichsdorf in der jungen Saison ein weiteres Ausrufezeichen. Gegen die SF Berg hamstert die Prügger-Elf volle Punkte. „Es war vor allem in der ersten Hälfte ein gutes Spiel für uns, wir haben die Schwäche der Berger bei Standards sehr gut ausgenutzt“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Der Aufsteiger stand von Beginn an tief, setzte durch seine Offensiv-Waffen aber immer wieder unangenehme Nadelstiche. Nach einem Freistoß sorgte schließlich der in der Mitte vergessene Marek Duben für die Führung der Gäste. Berg spulte keine schlechte Partie ab, glich per Elfmeter durch Lukas Eisenbarth prompt aus. Das Pendel schien sich bereits Richtung Hausherren zu bewegen, doch eine Energieleistung von Martin Marosi löste keine Bewegung auf der Anzeigetafel aus. Dagegen agierte Höflein wesentlich kaltschnäuziger: Erst entwischte Patrik Adamek den Berger Abwehrrecken und stellte auf 2:1, nur fünf Minuten sagte der im Cup geschonente Sturmtank bei der zweiten Stange auf 3:1.

Berg drängt auf Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel rührten die Gäste Abwehrbeton an, Berg ging früh auf „All in“. Marosi hievte seine Elf mit einem Treffer zurück in die Begegnung. „Danach lag das 3:3 in der Luft“, so Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth. Neuzugang Ales Stroncer scheiterte an Super-Fänger Julius Pentek, danach ließ Schiri Andreas Gwandner bei einer heiklen Situation im Höfleiner Strafraum weiterspielen. „Ich glaube, dass da ein Handselfer zu pfeifen gewesen wäre“, so Eisenbarth. Berg packte vollends die Brechstange ab, doch Höflein glückte durch Joker Thomas Rupp die endgültige Entscheidung. „Für mich war Höflein ein glücklicher Sieger. Wir haben alles gegeben und reingehaut, am Ende wollte uns das 3:3 nicht gelingen“, so Eisenbarth. Und Prügger: „Summa summarum geht der Sieg in Ordnung. Hier in Berg als Aufsteiger zu gewinnen, muss uns erst wer nachmachen.“

12.08.2023 17:30

Statistik:

Berg - Höflein 2:4 (1:3).

Torfolge: 0:1 (16.) Duben, 1:1 (26., Elfmeter) Eisenbarth, 1:2 (32.) Adamek, 1:3 (37.) Adamek, 2:3 (54.) Marosi, 2:4 (83.) Rupp.

Gelbe Karten: Eisenbarth (33. Foul), Mikats (45+1. Foul), Stekovics (35. Foul); Divljak (84. Unsportlichkeit).

Berg: Bucak; Mikats (76. Sebastian Neufelner), Kopca, Katzler, Stekovics, Marosi, Scavnicky (HZ. Stroncer), Thaller, Hraska, Lichner, Lukas Eisenbarth.

Höflein: Pentek; Meran, Thier (90+2. Pauer), Resch, Duben, Fejes, Marko, Divljak, Skrobak (62. Rupp), Feichtinger, Adamek.

310 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner.