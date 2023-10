Götzendorf vergibt Sieg gegen Velm

Götzendorf - Velm 1:1. „Vor der Partie hätte ich ein Unentschieden genommen. Aber nach dem Spielverlauf hätten es drei Punkte sein müssen“, erklärt Götzendorfs Obmann Thomas Siegl. Denn die Götzendorfer erwischten einen guten Start, gingen verdient durch einen Damhösl-Abschluss nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. „Danach hätten wir mindestens zwei Tore nachlegen müssen und Velm hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es zur Pause 3:0 steht“, so Siegl weiter. Dominik Schramek und Nikola Vucetic vergaben aber eine komfortablere Führung.

Velm schlägt in Schlussminuten zu

Nach dem Seitenwechsel schien alles für den Oranjezz-Sieg angerichtet, überhaupt nachdem auch noch Andreas Riedl nach einem vermeidbaren Foul ausgeschlossen wurde. „Ich habe schon befürchtet, dass wir uns gegen zehn Velmer schwerer tun würden“, so Siegl. Die Befürchtungen wurden wahr, Götzendorf wurde jetzt vorne ungefährlicher, Velm kam besser in die Begegnung. Doch echte Chancen der Gäste blieben Mangelware, doch fünf Minuten vor dem Ende schlug Joker Sebastian Spanel nach einem Kocbay-Pass doch noch zu. „Wir wurden heute beinahe mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Uns hat die Giftigkeit und auch die Aggressivität gefehlt. Trotzdem ist es schön, wenn praktisch alle Spieler auslassen, man trotzdem nicht verliert. Heute waren wir die Glücklicheren“, so Velms Trainer Christian Gadolla.

15.10.2023 17:00

Statistik:

Götzendorf Oranjezz - Velm 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (18.) Damhoesl, 1:1 (85.) Spanel.

Gelbe Karten: Siljic (87. Foul), Siegl (61. Foul), Kummer (41. Foul), Damhoesl (29. Unsportlichkeit), Hölzl (65. Unsportlichkeit), Schramek (44. Unsportlichkeit); Hauswirth (40. Foul), Riedl (31. Foul), Kocas (63. Foul).

Gelb-Rote Karten: Damhoesl (80. Kritik); Riedl (58. Foul).

Götzendorf Oranjezz: Siegl; Kummer (90+1. Kusolitsch), Hölzl, Damhoesl, Gall, Vucetic, Wuggenig, Schramek (69. Todorovic), Kürner (69. Siljic), Mihajlovic, Hainzl.

Velm: Daniel Koller; Zöhrer, Burdis, Gleich (82. Breuer), Ebinger, Riedl, Kocbay, Hajek (82. Spanel), Hauswirth (HZ. Kocas), Martin Koller, Buta.

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü.