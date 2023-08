Wienerwald bleibt auch in Götzendorf ungeschlagen

Götzendorf - Wienerwald 2:2. „Götzendorf ist schon immer ein schwieriger Boden für uns“, erklärte Wienerwalds Coach Andreas Fischer schon vor der Partie. Und der SV-Trainer sollte Recht behalten. Denn: Nach 23 Minuten zeigte die Anzeigetafel bereits 2:0 für die Hausherren. Beim 1:0 lieferte sich die Gäste-Abwehr ein Black-out, das Neuzugang Todorovic zu nutzten wusste. Beim 2:0 vergass Wienerwalds Abwehr beim Corner auf Jakob Kusolitsch, der per Kopf einnicken konnte. „Dann wurde es natürlich schwer für uns. Bei diesen tropischen Temperaturen haben wir aber alles hineingeworfen“, so Fischer. Vor der Pause konnte Lukas Lichtenstöger sene Mannschaft bereits in Reichweite schießen.

Wirth mit Joker-Tor

Nach dem Seitenwechsel war es der junge Flo Wirth, der als Joker das 2:2 besorgte. Götzendorf stemmte sich gegen einer drohenden Niederlage. Dabei rückte Goalie Lukas Siegl immer mehr in den Blickpunkt: Der Youngster zauberte dabei sowohl bei einem Liptak-Abschluss aus fünf Metern als auch nach einem Ertl-Dribbling die Kugel von der Linie. „Am Ende müssen wir das 2:2 nehmen. Nachdem wir schon 2:0 zurückgelegen sind, können wir mit dem Punkt zufrieden sein“, so Fischer. Und Dragan Dimic: „Wienerwald hat eine starke Mannschaft, aber wir haben uns das Remis verdient. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Wienerwald in der zweiten. Das Spiel war sehr kampfbetont, manchmal überhart, da hätte es mehr Eingriff vom Schiri gebraucht.“

19.08.2023 19:00

Statistik:

Götzendorf Oranjezz - Wienerwald 2:2 (2:1).

Torfolge: 1:0 (17.) Todorovic, 2:0 (23.) Kusolitsch, 2:1 (41.) Liptak, 2:2 (67.) Wirth.

Gelbe Karten: Mihajlovic (5. Unsportlichkeit), Gall (45. Foul), Dimic (69. Unsportlichkeit), Wuggenig (36. Foul); Fischer (35. Foul), Wunsch (70. Foul), Mayerhofer (90+2. Unsportlichkeit), Wirth (88. Unsportlichkeit), Pitsch (77. Unsportlichkeit).

Götzendorf Oranjezz: Siegl; Kummer (HZ. Schramek), Mihajlovic (90+2. Pasler), Damhoesl, Vucetic, Gall, Hainzl (78. Sandruschitz), Wuggenig, Kusolitsch (64. Kürner), Hölzl, Todorovic (78. Siljic).

Wienerwald: Weiss; Liptak, Byslovsky, Marco Fischer, Lichtenstöger, Wunsch, Resch (72. Pitsch), Ertl, Gabriel (63. Schalmoser), Kozelsky (63. Wirth), Sven Fischer.

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch.