Himberg mit Schongang zum Sieg

Himberg - Haslau 3:0. „Ein Pferd springt nur so hoch wie es muss“, erklärt Himbergs Coach Helmut Zeiner nach der Partie gegen den SC Haslau. Seine Elf reichte ein Blitzstart gepaart mit einer guten ersten Hälfte, um die Holzmann-Elf richtig alt aussehen zu lassen. Danach war Schongang angesagt. Das reichte. „Unser Matchplan war nach drei Minuten erledigt“, bestätigt Haslaus Sportlicher Leiter Thomas Frenken. Dabei war es ein Lichtenstöger-Kracher, der schon nach drei Minuten einschlug. Danach schnürte Thorsten Semler einen Doppelpack, die Partie war nach 40 Minuten gelaufen. „Wir hatten in der ganzen Partie sicher 80 Prozent Ballbesitz. Es war ein souveräner klarer Sieg“, so Zeiner.

Diätfußball in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel schlief die Partie ein, Chancen blieben Mangelware. „Wir sind hier nicht mehr an unseren Grenzen gegangen. Das ist wohl normal und menschlich bei so einem Spielverlauf“, so Himbergs Trainer weiter. „Wir hatten in den zweiten 45 Minuten keine echte Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte war die Kantine interessanter als das Match“, so Frenken. Nachsatz: „Himberg hat sich den Sieg verdient, wir haben dem Leader kein Bein stellen können.“

25.05.2023 19:30

Statistik:

Himberg - Haslau 3:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Lichtenstöger, 2:0 (32.) Semler, 3:0 (40.) Semler

Karten: Koch (85., Gelbe Karte Unsportl.)

Himberg: Höfel (HZ. Foller), Werner, Lichtenstöger (74. Zeiner), Mayer, Kratz (64. Plachy), Trost, Semler (64. Hösel), Weber (64. Trummer), Christ, Sabani, Schmiedel

Haslau: Tullis (57. Spörr), Hlina (HZ. Grohs), Eryilmaz, Szmidt, Jahoda, Koch, Ozogany, Jelinek, Niernberger, Koppensteiner (66. Grohs), Rektor

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic