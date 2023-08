Wienerwald setzt erste Duftmarke

Wienerwald - Wolfsthal 4:0. Während der SK Breitenfurt und der SC Sommerein keinen Auftaktsieg landen konnten, schlug der SV Wienerwald gegen den Vize-Winterkönig der letzten Saison voll zu. „Dabei war der Beginn noch zäh“, erklärt SV-Coach Andreas Fischer. Wolfsthal hatte mehr vom Spiel, Chancen blieben Mangelware. Doch kurz vor dem Seitenwechsel ging es blitzschnell, ein weiter Abschlag landet vor den Füßen von Samuel Liptak, der tanzte noch zwei Abwehrspieler aus und schloss überlegt zum 1:0 ab. „Wir haben eine Chance zugelassen und die war gleich drinnen“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster.

Liptak mit Blitz-Tor

Doch schienen die Gäste das 1:0 noch zu verdauen, war der Blitz-Treffer nach dem Seitenwechsel ein endgültiger Nackenschlag. Wieder war es Liptak, der dem SC Wolfsthal enteilte. „Das 2:0 hat uns verunsichert und uns 20 richtig schlechte Minuten beschert“, so Schuster. Eine schwarze Phase, bei der die Gäste durch Peter Ertl und Liptak zwei weitere Treffer einstecken mussten. „Wir haben danach versucht zuzumachen, damit wir hier nicht noch höher verlieren.“ Auch für Fischer war das 2:0 die Vorentscheidung: „Danach hatten wir die Begegnung voll im Griff und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Dennoch kann Schuster auch etwas Positives in die nächsten Begegnungen mitnehmen. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, darauf kann man aufbauen.“

12.08.2023 18:00

Statistik:

Wienerwald - Wolfsthal 4:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (40.) Liptak, 2:0 (48.) Liptak, 3:0 (59.) Ertl, 4:0 (73.) Liptak.

Gelbe Karten: Pitsch (90+1. Unsportlichkeit); Schmid (56. Foul).

Wienerwald: Weiss; Resch, Liptak (89. Philipp Schäfers), Sven Fischer, Byslovsky (74. Hanser), Kozelsky, Lichtenstöger (66. Gabriel), Wunsch (89. Florian Pitsch), Marco Fischer, Ertl, Kleindienst (74. Phillip Pitsch).

Wolfsthal: Mydla; Djoja (70. Altai), Almstädter, Lauro, Satzl (24. Matoschitz), Yildirim (89. Skerlan), Gfrerer, Filipovic (70. Mladenovic), Danyukov (70. Smutek), Schmid, Hoffmann.

102 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl.