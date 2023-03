3:0! Traiskirchner Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Nach dem 0:4 gegen Sommerien zeigten Traiskirchens Regionalliga-Fohlen eine starke Reaktion. Mit dem 3:0-Erfolg über Aufsteiger Velm verschafft sich die Sauer-Elf vorerst etwas Luft im Abstiegskampf. Der Sieg gegen den Tabellen-13. war nie ernsthaft gefährdet. Die Gäste kämpften mit einigen Ausfällen, verzeichneten nur in der Anfangsphase eine ernstzunehmende Möglichkeit. Niklas Breuer vergab im Eins-gegen-Eins. Danach übernahm Traiskirchen endgültig das Kommando. Bis das erlösende 1:0 fiel, dauerte es allerdings beinahe eine ganze Halbzeit. Am Ende einer intensiven Druckphase konnte Velm eine Hereingabe nicht konsequent klären. Der aufgerückte Innenverteidiger Julian Mihalits reagierte mitten im Sechzehner am schnellsten und verwandelte trocken zur Pausenführung.

Traiskirchen macht auch das Ergebnis deutlich

Nach Wiederbeginn änderte sich am Spielfilm wenig, doch Velm blieb bis in die Schlussviertelstunde in Schlagdistanz. Erst da brachte Traiskrichen seine spielerische Überlegenheit auf die Anzeigentafel. Nach einem Angriff über die rechte Seite fand ein Wechselpass Mert Ekinci an der zweiten Stange. Der Allrounder, der diesmal als Stürmer auflief, brauchte nur mehr einzuschieben. In der Schlussminute wurde Rafael Hofer auf der rechten Seite in die Spitze geschickt. Der Youngster packte seine Stärke im Eins-gegen-Eins aus, ließ zwei Gegenspieler stehen und feuerte das Leder zum 3:0-Endstand ins lange Eck.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen KM II-Trainer Florian Sauer: "Es war im Vergleich zur Sommerein-Partie eine Steigerung auf allen Ebenen. Wir hatten Spielkontrolle und trotzdem eine gute Vertikalität in unserem Spiel. Das Ergebnis schmeichelt dem Gegner. Wir sind weiterhin in einem Prozess. Das kann erst der Anfang der Entwicklung sein."

Velm-Coach Christian Gadolla:"Leider Gottes haben wir am Anfang eine riesige Chance vergeben. Danach hat man gemerkt, dass die Qualität fehlt aufgrund der vier Ausfälle. Nach dem 0:1 sind die Köpfe hinuntergegangen und ist es eine richtig zache Partie geworden. Traiskirchen hat die Partie in der zweiten Hälfte kontrolliert. Sie haben Ball und Gegner laufen lassen."

Traiskirchen FCM II - Velm 3:0 (1:0)

Freitag, 17. März 2023, Traiskirchen, 50 Zuseher, SR Erdem Erdil

Tore:

1:0 Julian Mihalits (41.)

2:0 Mert Mustafa Ekinci (82.)

3:0 Rafael Hofer (90.)

Traiskirchen FCM II: T. Tannert, J. Mihalits, A. Makic, R. Fischer (66. R. Hofer), P. Mijatovic, T. Vastic (HZ. S. Janneh), S. Petrovic, F. Grubmayr, Z. Hamzic, K. Elawure (88. I. Herceg), M. Ekinci; L. Pedevilla, G. Berisha, G. Frauneder

Trainer: Florian Sauer

Velm: D. Pressl, L. Hajek, M. Haider (62. A. Wailzer), N. Breuer (HZ. F. Schorn), A. Riedl, S. Spanel, J. Schüller, F. Griesmüller, V. Hengst, A. Durmaz, H. Kocbay; N. Leidenfrost, L. Riedl

Trainer: Christian Gadolla

Karten:

Gelb: Silvio Petrovic (52., Unsportl.), Adem Makic (85., Foul), Rafael Hofer (90., Foul) bzw. Matthias Haider (41., Foul)

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Ost mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden