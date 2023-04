Göttlesbrunn verjagt Abstiegsgespenst

Werbung

Göttlesbrunn - Schwadorf 1:0. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Die Anspannung im gesamten Verein war enorm“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Nachsatz: „Im Endeffekt war es ein echter Arbeitssieg.“ Dabei war auch noch Fortuna auf Seiten der Hausherren. Denn nach 20 Minuten wurden Alen Dervisevic unsanft im Strafraum von den Beinen geholt. „Das hätte ein Elfer sein müssen. Wenn du unten drinnen stehst, bekommst du so einen Pfiff nicht“, so ASK-Coach Thomas Irsigler. Und für Ursprung war es „eine heikle Szene.“ Minuten später durften die Gastgeber durchatmen, denn Mathias Almstädter nutzte seine zweite Top-Chance zum 1:0. „Das war ein bitterer Stellungsfehler“, so Irsigler.

Wenig Hochkaräter nach Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel versuchte sich Schwadorf zurück in die Partie zu kämpfen, doch dem ASK fehlte die Durchschlagskraft. „Es gab hüben wie drüben einfach wenig Chancen“, so der ASK-Coach. Mit der Mini-Führung musste aber auch der SC Göttlesbrunn bis zum Schluss zittern. „Wir haben leider die Räume nicht ausgenutzt. Das war schon enttäuschend, dass wir den wohl schnellsten Stürmer der Liga nicht so einsetzen konnten, um diese Partie schneller zu entscheiden.“

21.04.2023 19:30

Statistik:

Göttlesbrunn - Schwadorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25.) Almstädter

Karten: Thome (51., Gelbe Karte Unsportl.), Pecho (70., Gelbe Karte Unsportl.), Schwarz (74., Gelbe Karte Unsportl.)Kreuzer (62., Gelbe Karte Kritik), Obermayer (86., Gelbe Karte Foul), Pavlovic (36., Gelbe Karte Kritik), Dervisevic (77., Gelbe Karte Foul), Dulda (11., Gelbe Karte Foul)

Göttlesbrunn: Gutschik, Schmidt, Thome (55. Bohnenstingl), Lukac (92. Schäfer), Haider, Almstädter, Pecho, Weber, Schwarz (86. Nemeth), Köck, Mader

Schwadorf: Dulda, Plank (72. Tektürk), Isakovic, Pavlovic, Postenrieder, Dervisevic, Macuzic, Kreuzer, Kainz, Jörg (83. Balkan), Kazar (72. Obermayer)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhamet Barmaksiz