Gogic-Doppel bringt Himberg den Sieg

Götzendorf - Himberg 0:2. 20 Minuten waren gespielt, da zeigte die Anzeigetafel bereits 2:0 für die Gäste. Im Zentrum dabei: Alexander Gogic. Der Abwehrrecke hatte einen Corner erst Halb-Volley verwertet und einen weiteren per Kopf versenkt. „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt“, freut sich Himbergs Coach Helmut Zeiner. Denn auch in den Folge-Minuten baute der Leader Druck auf. Doch ein Lichtenstöger-Abschluss brachte nichts ein und auch Thorsten Semler brachte die Kugel nicht im Tor unter. „Wenn wir 4:0 führen, kann sich keiner beschweren. Götzendorf ist erst nach 36 Minuten vor unser Tor gekommen“, so Zeiner weiter.

Götzendorf klopft nach Seitenwechsel an

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie. Für Himbergs Coach keine Überraschung. „Keine Mannschaft kann eine andere über 90 Minuten vollständig kontrollieren“, so Zeiner. Götzendorf fand über Voglsinger die erste Großchance vor. Danach war ein Vucetic-Kopfball ohne Torerfolg geblieben. Doch auch Himberg setzte immer wieder Nadelstiche. „Himberg war die clevere Elf und vor allem in der ersten Hälfte besser“, so Obmann Thomas Siegl. Nachsatz: „Unser Matchplan war heute sehr schnell zerstört. Wir wollten das 0:0 so lange es geht halten.“

21.04.2023 19:30

Statistik:

Götzendorf Oranjezz - Himberg 0:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (4.) Gogic, 0:2 (20.) Gogic

Karten: Kummer (83., Gelbe Karte Foul), Vucetic (47., Gelbe Karte Unsportl.)

Götzendorf Oranjezz: Vucetic, Hölzl (74. Erkus), Siegl, Kummer, Dimic, Wittner, Voglsinger, Wuggenig, Schramek (66. Steininger), Kusolitsch, Besel

Himberg: Gogic, Zeiner (HZ. Weber), Mayer, Sabani, Schmiedel, Foller (74. Trummer), Christ, Semler, Höfel (HZ. Kratz), Trost, Lichtenstöger (70. Prosenik)

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Schönleitner