Rektor als Elfer-Killer, Haslau atmet durch

Haslau - Kleinneusiedl 2:0. Es war kein Spiel für schwache Nerven. Bei den Gästen war ein Trainer-Effekt, ein zusätzlicher Motivationsschub zu merken und bei Haslau steckte noch die 3:0-Klatsche gegen Bruck II in den Knochen. „Kleinneusiedl war gerade in der ersten Hälfte extrem stark, bissig und läuferisch top“, so Haslaus Sportlicher Leiter Thomas Frenken. Die Wölfe kurbelten und kamen zu guten Chancen. Doch ein Turkovic-Versuch strandete genauso wie ein Koller-Abschluss bei Haslau-Rückhalt Benjamin Rektor. Und der Ex-Wolf stand auch zehn Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit im Blickpunkt. Denn da gab Rektor gegen Marek Ondrik den Elfer-Killer. „Wenn hier der Treffer fällt, dann wird es verdammt schwer“, gibt Frenken zu. Und auch Kleinneusiedls Vorstandsmitglied Sigi Bayer ergänzt: „Wir haben in der ersten Hälfte super gespielt und waren auch überlegen. Leider ist das Glück nicht auf unserer Seite. Wenn der Elfer sitzt, gewinnen wir das Spiel.“

Peric gab den Sargnagel

Nach dem Seitenwechsel zeigte Haslau genau die Nervenstärke, die Kleinneusiedl fehlte. Dem SC wurde ebenfalls ein Penalty zugesprochen, doch Jovo Peric ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Damit wurde den Wölfen der Zahn gezogen. Der ASK spielte weiter ansehnlich, doch nun fehlten die echten Offensiv-Aufreger. Stattdessen fixierte Peric in den Schlussminuten das 2:0. „Das war heute wieder der Beweis wie grausam Fußball sein kann. Wir lassen den Kopf nicht hängen und werden erst aufgeben, wenn es rechnerisch sich nicht mehr ausgeht“, so Bayer.

25.04.2023 19:30

Statistik:

Haslau - Kleinneusiedl 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (50., Elfmeter) Peric, 2:0 (90+2.) Peric

Karten: Holzmann (16., Gelbe Karte Kritik), Koch (60., Gelbe Karte Foul), Niernberger (90., Gelbe Karte Foul), Jelinek (29., Gelbe Karte Foul), Holzmann (16., Gelb/Rote Karte Kritik)Ondrik (49., Gelbe Karte Foul), Lunzer (80., Gelbe Karte Foul)

Haslau: Spörr (HZ. Szmidt), Jahoda, Hlina, Schneider Peter (23. Eryilmaz), Tullis, Peric, Koch, Jelinek (82. Giffinger), Niernberger, Koppensteiner, Rektor

Kleinneusiedl: Flicker, Langsenlehner, Murr, Ondrik, Minar (20. Ivanovic), Turkovic (68. Ferraz-Leite), Lunzer, Kopecky, Kolowrat, Koller (68. Ponoran), Glatzer

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Halim Redzep