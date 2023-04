„Woody-Effekt“: Haslau holt sich Dreier

Werbung

Haslau - Velm 1:0. "Das war verdammt wichtig für uns. Wir haben jetzt endlich den Sieg geholt und haben den Anti-Lauf gestoppt", so Haslaus Sportliche Leiter Thomas Frenken. Der SC hatte sich Mitte der Woche von Raimund Kristaloczy getrennt und nur Stunden später für Christian Holzmann als neuen Coach entschieden. "Ich bin froh, dass es mit dem Trainer-Effekt geklappt hat", so Frenken weiter.

Dabei hatte Haslau das Heft vor allem in den ersten 45 Minuten fest in der Hand. "Da waren wir deutlich stärker." Und die Hausherren belohnten sich auch mit dem Führungstreffer. Nach einem Hlina-Vorstoß kam Tolgahan Eryilmaz zum Abschluss, sein Versuch wurde abgeblockt und fiel David Ozogany vor die Füße - das 1:0 für den Gastgeber. "Die ersten 45 Minuten waren eigentlich eine Arbeitsverweigerung von uns. Wir haben alles vermissen lassen", so Velms Trainer Christian Gadolla.

Frenken: „Sieg ist eine Befreiung“

Nach dem Seitenwechsel war Velm aktiver, aber: "Die echten Top-Chancen haben wir nicht vorgefunden." Haslau versuchte im Konter Nadelstiche zu setzen, blieb aber letztlich auch ohne Ausbeute. "Das war eine Partie, die hätte auch 1:1 ausgehen können, aber auch 4:0 für uns. Der Sieg ist eine Berfreiung, am Platz herrschte Party-Stimmung", so Frenken. Für Velms Coach ist noch weiter alles offen. "Es ist nichts entschieden. Wir müssen uns aufrichten und weiter an unsere Chance glauben."

Tore: Heim David Ozogany (26.)

Haslau: Benjamin Rektor, Jan Jahoda, Daniel Koppensteiner, Manuel Niernberger, Tolgahan Eryilmaz, Jovo Peric, Roman Hlina, Dominik Szmidt, Dominik Koch, Peter Schneider, David Ozogany, Markus Schneider, Daniel Spörr, Michael Grohs, Benjamin Grohs, Michael Grohs (83. statt Tolgahan Eryilmaz)

Velm: Nicolas Leidenfrost, Lukas Hajek, Christoph Buta, Jakob Hauswirth, Andreas Riedl, Sebastian Spanel, Franz Griesmüller, Valentin Hengst, Lukas Hoffmann, Musa Kocas, Haci Kocbay, Andreas Nobbe, Leopold Riedl, Alexander Wailzer, Niklas Breuer, Stefan Gleich, Arif Durmaz, Stefan Gleich (HZ. statt Lukas Hoffmann), Arif Durmaz (HZ. statt Jakob Hauswirth), Niklas Breuer (70. statt Valentin Hengst)

Karten: Peter Schneider (13. Gelb Kritik), Dominik Koch (75. Gelb Unsportl.), David Ozogany (83. Gelb Unsportl.), Christoph Buta (43. Gelb Unsportl.)