Remis-Könige: Bruck zum vierten Mal mit X

Himberg - Bruck II 0:0. Der ASK/BSC Bruck II bleibt in der Rückrunde weiter ungeschlagen. „Wir haben jetzt gegen die ersten drei Mannschaften in der Tabelle gespielt und nie verloren, damit können wir mit unserer jungen Mannschaft mehr als zufrieden sein“, so ASK/BSC-Bruck II-Coach Patrick Wunderbaldinger. Nachsatz: „Dieses Mal hat auch die Leistung gestimmt.“

Auch Himbergs Trainer Helmut Zeiner sah „ein Super-0:0“. „Das war eine geile Partie, der Gegner war stark. Bei uns hat es lediglich an der Chancenauswertung gemangelt.“ Insgesamt hatte sich Zeiner fünf Top-Chancen am Zettel notiert. Thorsten Semler ließ zwei Sitzer in Hälfte eins liegen, eine weitere Möglichkeit blieb von Daniel Trost ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel hievte Philipp Prosenik die Kugel von rund elf Metern über das Gehäuse und auch Markus Hösel sowie Semler blieben glücklos. „Natürlich macht eine Niederlage etwas mit dir. Die Burschen wollten jetzt mit Gewalt alles gut machen, blieben dann im Abschluss glücklos.“

Doch auch der ASK/BSC Bruck II hätte zuschlagen können. „Wir haben endlich wieder Möglichkeiten vorgefunden, mit Glück holen wir hier auch den Sieg.“ Die beste Chance ließ Niklas Gfrerer in der Anfangsphase aus, da traf der Brucker nur Aluminium.

31.03.2023 19:30

Tore:

Himberg: Daniel Sabani, Andre Schmiedel, Patrick Weber, Daniel Trost, Thorsten Semler, Lukas Werner, David Mayer, Markus Hösel, Luca Foller, Lukas Lichtenstöger, Alexander Gogic, Thomas Cech, Benjamin Koch, Philipp Prosenik, Phillip Plachy, Armin Buzimkic, Oliver Kratz, Philipp Prosenik (65. statt Patrick Weber), Oliver Kratz (65. statt Lukas Werner), Phillip Plachy (75. statt Markus Hösel)

Bruck / L. II: Dominik Vegh, Bernhard Nemeth, Martin Weinhandl, Patrick Wunderbaldinger, Manuel Brunnthaler, Niklas Gfrerer, Elias Schekulin, David Travnicek, Thomas Macho, Matteo Falco Dürr, Stephan May, Christian Reeh, Oliver Wenzel, Christian Eibler, Nemanja Radovic, Christian Reeh (56. statt Thomas Macho)

Karten: Bernhard Nemeth (38. Gelb Foul)