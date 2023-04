Himberer Sieg bei Höfel-Comeback

Werbung

Werner mit Lattentreffer

Himberg - Perchtoldsdorf 1:0. Der SC Himberg meldete sich nach zwei Unentschieden mit einem 1:0-Sieg zurück. „Das hat er in der ersten Halbzeit wieder so ausgeschaut, wie wir uns das in Himberg vorstellen“, freut sich Coach Helmut Zeiner. Denn: Die Hausherren überzeugten mit viel Ballbesitz und dominanten Auftreten. Auch Chancen fanden die Gastgeber vor, doch ein Werner-Schuss klatschte in der Anfangsphase nur an die Stange. Kurz darauf stellte Daniel Trost nach einer schönen Kombination auf 1:0.

Perchtoldsdorf gestaltet zweite Hälfte offener

Nach dem Seitenwechsel blieb Himberg die bessere Elf, doch die Dominanz war für den USC Perchtoldsdorf weniger erdrückend. „Es ging dann mehr hin und her. Da haben wir gute fünf Minuten gehabt, dann wieder starke fünf Minuten für die Gäste“, so Zeiner. Doch echte Hochkaräter konnten sich die Gäste nicht erarbeiten. Stattdessen vergaben die Hausherren durch Trost eine gute Möglichkeit auf die Vorentscheidung. Geglückt ist auch das Comeback von Dominik Höfel. „Er hätte kräftemäßig sicher noch durchgehalten, aber wir wollten ihm zum Start 45 Minuten geben. Er hatte sogar eine Torchance vorgefunden, ein wirklich gutes Comeback.“

18.04.2023 19:30

Statistik:

Himberg - Perchtoldsdorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (28.) Trost

Karten: Hösel (73., Gelbe Karte Foul), Kratz (39., Gelbe Karte Foul), Zeiner (42., Gelbe Karte Foul), Christ (25., Gelbe Karte Foul)Hackl (17., Gelbe Karte Foul), Schmidt (75., Gelbe Karte Foul), Kvesic (69., Gelbe Karte Foul), Vytesnik (68., Gelbe Karte Kritik)

Himberg: Kratz (74. Schmiedel), Mayer, Werner (50. Foller), Zeiner (64. Prosenik), Sabani, Gogic, Lichtenstöger (64. Hösel), Höfel (HZ. Semler), Trost, Christ, Weber

Perchtoldsdorf: Omar Osman (HZ. Holy), Hackl (HZ. Kvesic), Richter, Schmidt, Denk, Seidl, Puschner (85. Huber), Bouvier (HZ. Rapp), Vytesnik (78. Frantl), Breitenecker, Kneissl

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer