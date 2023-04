Breitenfurt leistet sich keinen Stolperer

Werbung

Kleinneusiedl - Breitenfurt 0:3. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Das hat heute spielerisch nicht übel ausgeschaut. Wir haben aber vorne einfach Probleme zu Abschlüssen zu kommen. Doch unsere Spiele kommen erst jetzt“, so Kleinneusiedls Vorstandsmitglied Siegfried Bayer. Dabei hielt der ASK die Begegnung lange offen. „Es war eine wirklich ausgeglichene Partie“, so Bayer. Doch das Tor von Michael Germ war ein echter Dosenöffner. Denn die Wölfe blieben bis auf einen Ondrik-Abschluss in der Offensive zu harmlos.

Spätes Elfer-Tor entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der Gastgeber weiterhin, doch Breitenfurt war mit der Führung wesentlich ruhiger geworden. Wieder war es Marek Ondrik, der dem Ausgleich am nächsten kam. Das 2:0 durch Marcel Habersam per Elfmeter machte dann endgültig den Deckel auf die Begegnung. Das Joker-Tor von Nicolas Dürrer war nur Draufgabe. „Jetzt müssen wir am Dienstag gewinnen“, so Bayer.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Kleinneusiedl - Breitenfurt 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (38.) Germ, 0:2 (80., Elfmeter) Habersam, 0:3 (82.) Dürrer

Karten: Murr (84., Gelbe Karte Foul), Samuel (33., Gelbe Karte Foul), Turkovic (39., Gelbe Karte Foul)

Kleinneusiedl: Flicker, Glatzer, Kopecky, Samuel, Turkovic (62. Stampfer), Koller, Brucker, Murr (87. Gall), Ivanovic, Ondrik, Minar

Breitenfurt: Magdelinic, Melcher, Hallatschek, Germ Michael (68. Beer), Filipovic, Habersam, Handzic, Exel (81. Dürrer), Germ Florian, Rumetshofer Valentin (58. Ljubinkovic), Lassmann (58. Kunauer)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wind