Kleinneusiedl lebt nach Sieg wieder

Kleinneusiedl - Sommerein 2:1. Der ASK Kleinneusiedl holt sich gegen den SC Sommerein neues Leben zurück. „Wir sind wieder da. Wir können jetzt gegen den FSV Velm dieses kleine Finale spielen. Das ist jetzt unsere erste Priorität“, so ASK-Coach Martin Karner, der ein Offensiv-Feuerwerk gegen den FSV ankündigt. „Wir werden uns nicht verstecken.“ Das Final-Ticket holten sich die Wölfe durch eine bissige Leistung gegen den SC Sommerein. „Der Gegner hatte in der ersten Hälfte sehr viel Ballkontrolle, aber wir haben die Partie kontrolliert.“

Gotschy trifft, hat später aber Pech

In der ersten Hälfte zündeten beide Teams aber noch kein Offensivfeuerwerk. „Wir waren für mich die bessere Elf, aber leider haben wir zu viele Chancen ausgelassen. Das hätte auch 5:1 ausgehen können“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste auch programmgemäß in Führung als Manuel Gotschy einen schweren Abwehrschnitzer nutzte. Doch Andreas Lunzer schaffte den Ausgleich. Sommerein traf bei einem Gotschy-Kracher nur die Stange, ein Turkovic-Kracher fand via Stange den Weg ins Netz. „Wir waren heute endlich auch die Glücklicheren“, so Karner. Denn Sommereins letzte Luft brachte nichts mehr Zählbares auf die Anzeigetafel.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Kleinneusiedl - Sommerein 2:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (47.) Gotschy, 1:1 (69.) Lunzer, 2:1 (84.) Turkovic

Karten: Murr (45., Gelbe Karte Unsportl.), Turkovic (85., Gelbe Karte Unsportl.)Pazderka (45., Gelbe Karte Foul)

Kleinneusiedl: Samuel, Kolowrat (60. Turkovic), Flicker, Kratz, Koller Oliver (76. Ferraz-Leite), Murr, Glatzer (67. Imbre), Ondrik, Lunzer, Kopecky, Brucker

Sommerein: Söllner (68. Pitschmann), Pazderka (62. Spajic), Florreither (72. Happel), Nikolic, Berezny, Gotschy, Keim, Koller Alexander, Grohol, Hums, Zlatohlavy

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi