Bruck kann auch anders

Strafen am laufenden Band, Endlosstreit mit (Ex-)Spielern, NÖ-Verband und der FIFA, ein unwürdiges Kasperltheater um den Verbleib in der Ostliga: Die Schlagzeilen, die der ASK/BSC Bruck in der abgelaufenen Saison gemacht hat, werfen ein bescheidenes Licht auf den Klub. Dennoch lohnt sich der Blick hinter die fragwürdige Kulisse. Auf die 1b, die allen Troubles zum Trotz die Saison anständig zu Ende gebracht hat. Ohne „Kohle“, dafür mit Herz und einem Zusammenhalt, wie er auch der Konkurrenz Respekt abringt – etwa beim Spiel gegen Sommerein.

Es gibt sie also noch, die Menschen, die sich für den Klub aus der Bezirkshauptstadt den Allerwertesten aufreißen. Auf dem Feld und auch im Umfeld. Freilich müssen auch sie für die Fehler, die in der ersten Reihe passiert sind büßen. Allein die noch offenen Vereinsstrafen kratzen am sechsstelligen Bereich. Es braucht schon ein kleines Wunder (und viel Geld), damit Bruck in der kommenden Saison nicht von der Fußball-Landkarte verschwindet