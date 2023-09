Ein großer Leckerbissen

In Sittendorf geht es am Freitagabend rund. Der Tabellenerste Wienerwald empfängt den Titelfavoriten Breitenfurt. Die Tabellenkonstellation macht es besonders, die Derbykonstellation brisant. Zwei Punkte trennen die beiden, obwohl Wienerwald sogar ein Spiel weniger am Konto hat.

Meisterschaftsentscheidend ist das Duell nach acht Runden freilich noch nicht. Aber ein Sieg im Topspiel kann dem Gewinnerteam einen enormen Motivationsschub für die kommenden Spiele geben.

Nicht nur aufgrund der Tabelle ist Wienerwald der Favorit. Weil die Fischer-Elf als einziges Team noch ungeschlagen ist. Und vor allem Zuhause eine bärenstarke Statistik vorzuweisen hat: 16 Tore, ein Gegentreffer. Doch genau das wird die Motivation für Breitenfurt sein, die Sittendorfer Serie zu durchbrechen und dem Lokalrivalen die erste Niederlage zuzufügen.