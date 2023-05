Perchtoldsdorf zerpflückt Haslau

Perchtoldsdorf - Haslau 6:0. „Das war heute sportlich wertlos. Wir haben mit massiven Ausfällen zu tun gehabt. Deswegen sind wir in diese Niederlage geschlittert“, so der Sportliche Leiter des SC Haslau Thomas Frenken. Dabei konnten die Gäste mit einem Rumpfteam nur bis zum 1:0 mithalten. „Ich weiß nicht ob die Attacke vor dem Freistoß, der dann die Führung brachte, wirklich zu ahnden gewesen wäre. Bis dahin waren wir eigentlich gut dabei“, so Frenken. Doch Mario Vytesnik hämmerte die Kugel genau ins Kreuzeck, damit begann der Leidensweg der Gäste. Denn der USC Perchtoldsdorf dominierte Ball und Gegner.

Rektor bewahrt Haslau vor noch größeren Debakel

„Das war ein perfekter Nachmittag für uns“, so USC-Coach Michael Heim. Nachsatz: „Wir hätten sogar noch mehr Chancen auf eine höhere Führung gehabt, aber wir sind natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ Der USC kam nie in Gefahr. „Wir können froh sein, dass Benjamin Rektor heute da war, sonst hätte das Resultat noch viel deutlicher ausgehen können.“

Statistik:

Perchtoldsdorf - Haslau 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (15., Freistoß) Vytesnik, 2:0 (35.) Vytesnik, 3:0 (43.) Breitenecker, 4:0 (64.) Vytesnik, 5:0 (70.) Rapp, 6:0 (86.) Omar Osman

Karten: Kneissl (28., Gelbe Karte Foul), Schmidt (55., Gelbe Karte Foul)Jahoda (15., Gelbe Karte Unsportl.), Eryilmaz (85., Gelbe Karte Unsportl.)

Perchtoldsdorf: Seidl, Rapp, Puschner, Vytesnik (68. Wappel), Kneissl (68. Huber), Hackl, Richter (76. Zierlinger), Schmidt (76. Hannak), Denk, Breitenecker, Holy (57. Omar Osman)

Haslau: Jelinek, Grohs Benjamin (68. Mondl), Laszlo, Koch, Witurna, Jahoda (54. Spörr), Rektor, Grohs Michael, Spörr Daniel, Eryilmaz, Niernberger

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Strobl