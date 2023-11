Mega-Derby in Höflein

SC Sommerein - SF Berg, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Sommerein ging in der letzten Partie gegen den SK Breitenfurt mit 1:5 unter. „Die ganze Mannschaft ist hinter den Erwartungen geblieben“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Gegner Berg konnte zuletzt endlich wieder ein Sieg verbuchen. „Das war eine Erlösung“, so Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth. Dabei ist die Statistik kein gutes Omen für die Hausherren, denn: Bei den letzten zehn Duellen gab es nur am 13.4. 2019 (4:1 für Sommerein) und am 7.10.2017 (5:3 für Berg) Heim-Siege.

Oranjezz Götzendorf - USC Perchtoldsdorf, Freitag 19 Uhr 30: „Ich will eigentlich alle Partien gewinnen, egal wie der Gegner heißt“, erklärt Perchtoldsdorfs Coach Dario Kukic zuletzt. Perchtoldsdorf ist zuletzt im Aufwind und seit fünf Spielen ungeschlagen. Laut Kukic-Tabelle ist der USC Perchtoldsdorf noch ungeschlagen. „Diese Tabelle interessiert mich nicht“, so der Coach. Götzendorf ist eine Heimmacht und auf eigener Anlage in dieser Saison ungeschlagen.

SV Zwölfaxing - SV Wienerwald, Samstag 14 Uhr: „Wir brauchen einen Wahnsinnstag und Wienerwald einen schlechten, damit wir da was holen können. Positiv ist: Wir spielen daheim“, so Zwölfaxings Coach Harald Geistlinger. Der SV Wienerwald muss nach dem Derby-Hit gegen Kaltenleutgeben wieder gegen Underdog ran. Das ist schon einmal „schief“ gegangen. „Wir sind gewarnt. In dieser Liga brauchst du immer 100 Prozent, um siegen zu können“, so SV-Coach Andreas Fischer.

ASK Kaltenleutgeben - SK Breitenfurt, Samstag 14 Uhr: „Das wird eine hitzige, rassige Partie“, kündigen die Breitenfurter Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch für den Derby-Hit gegen Kaltenleutgeben an. Breitenfurt verlor in dieser Saison bisher überhaupt nur einmal, erzielte in den letzten sieben Spielen gleich 29 Tore. Ein Top-Wert. „Wir freuen uns auf die Partie, sind personell am Limit, aber werden uns für die letzten zwei Runden noch einmal aufraffen“, so ASK-Coach Michael Gössinger. Nachsatz: „Das ist ein wirklich schwieriger Gegner.“

SC Wolfstahl - SVg Guntramsdorf, Samstag 18 Uhr: Für den SC Wolfsthal geht es um Schadensbegrenzung. „Es wäre toll, wenn wir in den letzten zwei Runden noch sechs Punkte holen könnten“, so Coach Franz Schuster. Doch auch bei Gegner Guntramsdorf hofft man vor dem großen Cut im Winter noch auf Punktezuwachs. Interessant: Auf Meisterschaftsebene gibt es dieses Spiel zum ersten Mal.

SC Höflein - SC Göttlesbrunn, Sonntag 14 Uhr: Derby-Time in Höflein! Endlich steht das Duell der Lokalrivalen wieder am Meisterschafts-Plan. „Das ist ein Match, das viele Menschen im Osten interessiert. Da geht es um etwas“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Und auch Göttlesbrunns Trainer Markus Miletich brennt auf die Begegnung. „Das ist etwas ganz Besonderes". Auf Meisterschaftsebene traffen sich die Clubs zum letzten Mal am 20.5.2016, da siegte Göttlesbrunn mit 3:1.

FSV Velm - ASK Schwadorf, Sonntag 14 Uhr: „Wir müssen schauen, dass wir irgendwie in den Winter kommen“, so Schwadorfs Obmann Robert Munjak. Der ASK ist angezählt, giert nach Punkten. Velm spielt dagegen eine rekordverdächtige Saison und ist in den Top-5 einzementiert. „Wir werden Schwadorf nicht unterschätzen, wollen aber drei Punkte holen“, so Velms Trainer Christian Gadolla.