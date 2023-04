Das Wunder-Comeback

Werbung

Es war der Schockmoment in der Vorbereitung. In der Testpartie des SC Himberg beim ASK Ebreichsdorf verlor die Zeiner-Elf ein wichtiges Mosaiksteinchen im Kampf um den Meistertitel. Dominik Höfel schied mit einem Kreuzbandriss. Die Diagnose ein Donnerschlag: Höfel drohte eine Pause von mindestens sechs Monaten. Sogar das Karriereende stand im Raum.

Gegen den USC Perchtoldsdorf gibt „Höfi“ aber nun sein Comeback. Drei Wochen ist der Mittelfeldstratege schon voll im Training. Jetzt ist die Zeit für die Rückkehr. „Ich freue mich irrsinnig auf die Partie. Ich kann es nicht erwarten, wieder mitzuhelfen“, so Höfel. Dabei geht der 36-jährige auch Risiken für den möglicherweise letzten Griff auf den Meisterteller ein.

Höfel spielt ohne Kreuzband weiter

„Natürlich war das ein Faktor. Wir waren Herbstmeister und kämpfen jetzt um den Titel. Da wollte ich unbedingt mithelfen und habe dementsprechend das ganze Aufbau-Training auf mich genommen“, so Höfel. Das Ziel: Ein Karriereausklang mit der Schale. Das Risiko auf eine noch größere Knieverletzung besteht. „Natürlich weiß ich, was passieren kann, wenn ich ohne Kreuzband spiele. Aber: Wir haben durch die Physiotherapie diese Risiken minimiert.“ Dabei war Coach Helmut Zeiner ein wichtiger Begleiter. „Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mich bei meinem Weg unterstützt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass die Gesundheit das allergrößte Gut ist.“

Helmut Zeiner freut sich über die Rückkehr: „Er hat sich Schritt für Schritt herangetastet und als er beim letzten Training einen Pressball genommen hat, ohne Schmerzen zu haben, da wusste ich, dass er bereit für den Einsatz ist.“