Schwadorf macht die Big-Points

Schwadorf - Kleinneusiedl 3:2. Beim ASK Kleinneusiedl will der Befreiungsschlag nicht gelingen. Die Wölfe bissen in Schwadorf kräftig zu, am Ende reichte es aber wieder nicht für Punkte. „Wir haben vor allem in der ersten Hälfte sehr stark gespielt, wir waren dominant, doch liefern einfach zu wenig zufriedenstellende Abschlüsse ab“, so ASK-Coach Martin Karner. So glückte den Hausherren schon nach zwölf Minuten die Führung als „Keeper“ Kainz wieder einmal eiskalt abstaubte. Kleinneusiedl blieb im Vorwärtsgang und glich prompt durch Christoph Murr aus, Schwadorfs Hintermannschaft hatte dabei geschlafen. Kurz darauf die nächste kalte Dusche für die Gastgeber: Nach einem Getümmel schaltete Mathias Kopecky am schnellsten und stellte auf 2:1 für den Tabellenletzten. Die Wölfe hatten die Chanen auf eine höhere Führung, doch Andreas Lunzer glückte nur ein Abseitstor und ein Schuss von Christoph Samuel klatschte nur an die Latte.„In der ersten Hälfte war Kleinneusiedl die aggressivere Elf, hatte mehr Spielanteile“, so Schwadorfs Trainer Thomas Irsigler.

Imbre mit Blackout

Doch Schwadorf zeigte wieder Moral, kämpfte sich neuerlich in die Partie zurück. Nach einem Imbre-Aussetzer gab es Strafstoß für die Hausherren, den Bojan Macuzic ohne Probleme verwertete. Jetzt gestaltete sich die Begegnung ausgeglichener bis sich die Gäste neuerlich einen Schnitzer in der Rückwärtsbewegung leisteten. Der Nutznießer dieses Mal: Markus Postenrieder, der auf 3:2 für Schwadorf stellte. Die Karner-Elf fand nach einem Lunzer-Alleingang und Kratz-Kopfball noch Chancen vor, doch an der Anzeigetafel bewegte sich nichts mehr. „Wir belohnen uns aktuell einfach nicht. Es war meiner Meinung nach eine unverdiente Niederlage. In der ersten Hälfte waren wir besser. Nach dem Seitenwechsel war es ausgeglichen“, so Karner. Für Irsigler ist jetzt Zeit zum Durchatmen. „Es war wieder ein nervenaufreibendes Spiel. Am Ende zählen nur die drei Punkte. Wir haben unglaubliche Moral bewiesen, diese Mannschaft hat Charakter".“

29.04.2023 16:30

Statistik:

Schwadorf - Kleinneusiedl 3:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (12.) Kainz, 1:1 (19.) Murr, 1:2 (24.) Kopecky, 2:2 (63., Elfmeter) Macuzic, 3:2 (74.) Postenrieder

Karten: Postenrieder (61., Gelbe Karte Foul), Plank (78., Gelbe Karte Foul), Dervisevic (35., Gelbe Karte Unsportl.)Ondrik (77., Gelbe Karte Unsportl.)

Schwadorf: Jörg, Dervisevic (90+4. Drtina), Isakovic, Plank, Postenrieder (90+2. Tektürk), Pavlovic, Dulda, Güler, Kainz (90. Obermayer), Kreuzer, Macuzic

Kleinneusiedl: Koller (86. Turkovic), Kopecky, Murr, Brucker, Ondrik, Kratz, Samuel (68. Stampfer), Glatzer, Ivanovic (HZ. Imbre), Flicker, Lunzer (79. Ratschka)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka