Breitenfurt baut die Mammut-Serie aus

Die Helli Wohlmuth Sportanlage ist mittlerweile eine uneinnehmbare Festung geworden. 15 Heimspiele in Folge erlaubte sich der SK Breitenfurt zuhause keinen Umfaller. Gegen Götzendorf erhöhte sich nach dem 3:1-Sieg die Serie auf 16. Damit ist der Vize-Meister der Vorsaison zuhause schon seit dem 4.6.2021, also mehr als zwei Jahre, ohne Niederlage. Und auch bei der Art und Weise, beim Wie des Aufritts erinnerte Breitenfurt mehr und mehr an die Fabelsaison des letzten Jahres. „In den ersten 15 Minuten haben wir sensationell gespielt. Da hatten wir 80 bis 90 Prozent Ballbesitz“, so die Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch. Einziges Manko: Unvermögen gepaart mit Pech beim Abschluss. „Fahrlässig“ bezeichneten die Trainer die Chancenverwertung. Doch auch Fortuna hat kein Einsehen mit dem letztjährigen Titel-Jäger. So fabrizierten Nicola Magdelinic und auch Valentin Rumetshofer wieder einmal Stangen- und Lattenschüsse. „Wir sind einfach noch nicht dort, wo wir hingehören. Es fehlt uns noch etwas zu unserer Form des Vorjahres.“

Breitenfurt mit bärenstarker Bank

Und dennoch: Ein neues Puzzleteil scheint besser in das große Ganze zu passen als noch in den Vorsaisonen. Die Kaderbreite. Die Bank. „Wir haben immer gesagt, dass eine Bank Spiele entscheiden kann.“ Gegen Götzendorf traten die kühnsten Erwartungen ein, bewiesen die Trainer gleich drei Mal ein goldenes Händchen. Der wegen einer leichten Oberschenkelblessur geschonte Paul Exel schlug gleich eine Minute nach seiner Einwechslung zu. Daniel Schneiberg sorgte mit einem späten 2:0 für die Entscheidung, hatte sich in den letzten Monaten einen unglaublichen Fitness-Zustand erarbeitet. Und auch der dritte Torschütze des Tages, US-Rückkehrer Luca Zellmann kam von der Bank. „Wir haben sieben Punkte aus vier Spielen geholt, das ist mehr als wir im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten. Wir sind also voll auf Schiene“, so Hochgerner und Walch.