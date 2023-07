Breitenfurt holt Goalgetter

Der SK Breitenfurt startete bereits am Montag in die neue Saison. Mit dabei: Drei neue Gesichter. Der bekannteste Neuzugang ist dabei Luca Zellmann. Der Offensiv-Akteur hat nicht nur Austria-Vergangenheit und war Jugendnationalspieler, sondern hat auch Regionalliga-Erfahrung in den Beinen. Zuletzt war Zellmann in den USA aktiv und besuchte dort ein Soccer-Collage. „Das kann ein absoluter Goldgriff für uns sein“, so die Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch.

Denn Zellmann ist nicht nur eine Tormaschine, sondern ist in der Offensive auch variabel einsetzbar. „Er gibt uns vorne ganz neue Optionen und hat natürlich den Anspruch zu spielen. Das wird den Konkurrenzkampf bei uns beleben“, so die Coaches. Aber: „Er ist ein absolut super Charakter und ein guter Mensch.“

Maier kehrt nach kurzem Intermezzo zurück

Dazu schließt sich ein alter Bekannter dem SK Breitenfurt an. Lukas Maier ist zurück. Nach seiner kurze Visite in Guntramsdorf. „Er hatte dort mit seiner Verletzung zu kämpfen und wir sind schon damals nicht im Schlechten auseinandergegangen und so hatten wir jetzt ein sehr positives Gespräch.“

Maier will sich in Breitenfurt wieder zu alter Form kämpfen. „Wir werden ihn dahingehend unterstützen, dass er bei uns wieder zu seiner Leistungsstärke findet.“ Maier ist in der Außenverteidigung und auch als Sechser einsetzbar.

Das Trio schließt Youngster Jonas Maierhofer von Union Mauer ab. „Ein unglaublich talentierter Spieler, der in Testspielen gegen uns immer aufgefallen ist.“ Maierhofer machte auch in einer Probewoche beim SK eine starke Figur. „Das erste Jahr wird ein Lehrjahr sein, aber er wird uns viel Freude machen.“ Dagegen verlässt Marcel Walla den Club. Breitenfurt ist damit komplett.